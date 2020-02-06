【New Balance】M1300JP五年定期復刻　劃時代經典跑鞋升級再現

New Balance M1300是品牌經典中的經典，日本方面每隔五年定期復刻，經典跑鞋升級重現。

M1300於1985年初面世時是貴價的高端跑鞋（New Balance）

New Balance M1300於1985年誕生，作為一雙劃時代的跑鞋，其出色的緩震功能，以及獨特的灰色設計，受到眾多跑步者的愛戴。自1995年來，日本方面將這經典鞋款復刻，往後每隔五年限量復刻一次，今次是該鞋款第6次回歸。New Balance即將在2月22日發佈全新M1300JP3，售價為34,000日元（不含稅）（約2,413港元）。

點擊重溫歷代New Balance M1300設計：

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日本設計向來講求精益求精，作為2020年的日版復刻版本，除了配色與設計元素跟1985年的M1300完全相同外，並繼續採用Vibram®鞋底，交由在緬因州（Maine）的Skowhegan工廠製造，百份百Made In USA。今次再升級採用美國皮革公司Horween Leather Company的麂皮物料，提高整體跑鞋質感。再者，單品除了設有鞋袋和Horween Leather Company標籤外，還配備元祖設計的鞋盒，極具值得收藏。

New Balance 2020年復刻版M1300JP3設計再升級（New Balance）

按圖看M1300JP3設計細節：

New Balance JP網店將於即日起至2月12日期間，以抽籤形式發售鞋款，而中獎者將會在2月22日前獲取通知，有興趣的朋友記得Mark定日子，另日本一些選物店亦同時有售。

若今次錯過了M1300JP3又要再等多五年，等到2025年才相見。