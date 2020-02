【stein】洗水拼貼衞衣　盡顯日本職人平凡中自有不凡的生活態度

的確,近年日本裏原宿一派時裝當真好生興旺,持續揚威巴黎時裝周不在講,於Louis Vuitton、Valentino的合作更盡顯他們早已飛上枝頭變鳳凰的事實,不過裏原宿時裝的那種重視Symbol的街頭理念,其實只代表日系時裝裡,千變萬化又博大精深的其中一面,與Urahara文化極盡不同卻同樣魅力無窮的日服,委實多的是,就例如今日所介紹的stein。

stein Double Pattern Rebuild Sweat,$2,980。(GRAPH LAYER)

stein可是一個年紀輕輕的品牌,2016年才誕生,主理人浅川喜一朗 (他本身亦是原宿時裝店Carol的老闆)提倡以從無到有的形式去表現服裝之美(無から有へ。そのはざまの部分を表現する),自少就沉迷於拆解衣服,了解它們的造工、用料、細節和本意,並以這種與解構主意相通的服飾,打造恆久的日常生活服,每件衣服既基本又耐穿,細味之下更總會滲透住自身特色,不受時裝潮流拘束。

而今日所介紹的Double Pattern Rebuild Sweat,就是很值得日系時裝愛好者參詳的一枚,以100%純棉製造,配以繁複的洗水過程,使到衞衣的觸感十分軟柔,再配以胸前「The theme of this season is the beauty of perfection and incompleteness. Neither can be held back」的微細字樣,別具美式優閑風情。

然而日系品牌的魅力正是在於,從表面上基礎不過的服飾裡窺探出其別樹一格的手工和創意,表面上這件Double Pattern Rebuild Sweat不過是一件經典形態的衞衣,但細心留意其手袖位置,則會發現原來大有文章,只因設計師把兩邊手袖都拆解起來,再以第二塊色澤、洗水程度不同的棉布重新結合過來,手袖的包邊位以至整條縫線,也刻意造得破爛披口和前後不一(衞衣的下擺位同樣進行了舊化加工處理),再結合「跌膞」剪裁,成功將古着元素和街頭元素加入到典型衞衣中去,這種對細節的重視和執着,正是日系時裝的獨有魅力。

