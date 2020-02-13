【stein】洗水拼貼衞衣　盡顯日本職人平凡中自有不凡的生活態度

的確，近年日本裏原宿一派時裝當真好生興旺，持續揚威巴黎時裝周不在講，於Louis Vuitton、Valentino的合作更盡顯他們早已飛上枝頭變鳳凰的事實，不過裏原宿時裝的那種重視Symbol的街頭理念，其實只代表日系時裝裡，千變萬化又博大精深的其中一面，與Urahara文化極盡不同卻同樣魅力無窮的日服，委實多的是，就例如今日所介紹的stein。

stein Double Pattern Rebuild Sweat，$2,980。（GRAPH LAYER）

stein可是一個年紀輕輕的品牌，2016年才誕生，主理人浅川喜一朗 （他本身亦是原宿時裝店Carol的老闆）提倡以從無到有的形式去表現服裝之美（無から有へ。そのはざまの部分を表現する），自少就沉迷於拆解衣服，了解它們的造工、用料、細節和本意，並以這種與解構主意相通的服飾，打造恆久的日常生活服，每件衣服既基本又耐穿，細味之下更總會滲透住自身特色，不受時裝潮流拘束。

（GRAPH LAYER ）

而今日所介紹的Double Pattern Rebuild Sweat，就是很值得日系時裝愛好者參詳的一枚，以100%純棉製造，配以繁複的洗水過程，使到衞衣的觸感十分軟柔，再配以胸前「The theme of this season is the beauty of perfection and incompleteness. Neither can be held back」的微細字樣，別具美式優閑風情。

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然而日系品牌的魅力正是在於，從表面上基礎不過的服飾裡窺探出其別樹一格的手工和創意，表面上這件Double Pattern Rebuild Sweat不過是一件經典形態的衞衣，但細心留意其手袖位置，則會發現原來大有文章，只因設計師把兩邊手袖都拆解起來，再以第二塊色澤、洗水程度不同的棉布重新結合過來，手袖的包邊位以至整條縫線，也刻意造得破爛披口和前後不一（衞衣的下擺位同樣進行了舊化加工處理），再結合「跌膞」剪裁，成功將古着元素和街頭元素加入到典型衞衣中去，這種對細節的重視和執着，正是日系時裝的獨有魅力。

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