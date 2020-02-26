【羽絨保養】回暖勿亂塞！正確清洗、收納　拯救扁塌羽絨

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雖然今年冬天相較於以往屬於暖冬，卻還是有不少寒流來襲的新聞。而每當氣溫驟降，羽絨外套就是很好的穿搭聖品，穿上一件就足夠防風防寒，不需要額外再穿太多衣服，造成行動綁手綁腳。

然而，羽絨外套在長期使用之下，可能會因為種種原因變得扁塌，不但有損外型美觀，更可能減低保暖效果。不過不用擔心，今天編輯要介紹一個網友盛傳洗衣店老闆提供的秘訣，讓羽絨衣恢復蓬鬆！

其實，羽絨衣內裡的羽絨吸收水氣、汗水等各種水分，或是空氣中的油性物質，都會導致羽絨無法維持蓬鬆。這時候，如果正確的清洗羽絨，就能將上述的雜質去除，讓羽絨衣恢復柔軟蓬鬆的樣子！不過因為材質特殊的關係，清潔的時候要特別注意。

▼▼按圖放大，看看正確的羽絨清洗保養方法吧▼▼

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保暖效果極佳，再加上收納方便，讓羽絨衣變成許多人的冬季心頭好。但是因為水氣、雜質及擠壓的問題，難免會讓衣服變得扁塌。這時候今天編輯在這邊提供的秘訣就派上用場了，各位趕快筆記起來吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：羽絨衣扁塌怎麼辦？網友盛傳洗衣店老闆教你「一招回復蓬鬆」！】

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