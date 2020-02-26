【羽絨保養】回暖勿亂塞！正確清洗、收納　拯救扁塌羽絨

雖然今年冬天相較於以往屬於暖冬，卻還是有不少寒流來襲的新聞。而每當氣溫驟降，羽絨外套就是很好的穿搭聖品，穿上一件就足夠防風防寒，不需要額外再穿太多衣服，造成行動綁手綁腳。

然而，羽絨外套在長期使用之下，可能會因為種種原因變得扁塌，不但有損外型美觀，更可能減低保暖效果。不過不用擔心，今天編輯要介紹一個網友盛傳洗衣店老闆提供的秘訣，讓羽絨衣恢復蓬鬆！