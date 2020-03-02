【BAPE®X COACH】猿人坐馬車？木村光希代言美日文化撞擊的火花

前陣子BAPE® X COACH的聯名消息一釋出，光是一張雙方Logo的概念預告，馬上引起各方討論，紛紛敲碗上架日期跟單品圖，現在終於等到完整系列上市啦！

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而近幾年更是大膽與許多不同的服裝品牌合作聯乘系列，這次攜手美國精品品牌COACH，打造街頭Mix精品的話題新作！

A BATHING APE® X COACH聯乘系列包含袋款皮件、服飾、鞋款，大膽的將COACH最具代表性的圖案，與BAPE®標誌性的猿人頭LOGO進行解構重組，透過迷彩、卡其色、彩虹緹花等圖紋進行展現，當中最為令人心動的單品包括：印有雙方Logo＋猿人頭＋恐龍Rexy的衛衣、為紀念BAPE®STATM 20周年特別打造款的運動鞋、以經典COACH後背包為原型加上改良的全新花色包款，所有單品都能看見BAPE®簽名式的猿人頭圖案，將雙方經典融合乘全新氣象！

本次形象廣告邀請木村光希和 QUINCY BROWN，傳達美日文化撞擊的火花及年輕力，A BATHING APE® X COACH聯乘系列已於2月22全球 A BATHING APE®專門店正式上市販售，有興趣的朋友千萬別錯過啦！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：再一話題聯名登場！BAPE® X COACH系列即將上架開賣，完整商品清單正式曝光！】