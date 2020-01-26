BAPE x CASETiFY 手機套潮人必搶　香港開賣日期售價情報公開

BAPE x CASETiFY 兩大品牌 Crossover，推出 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro 保護殼，肯定是 2020 年潮人必搶的第一炮。根據官方資料，香港將會是其中一個推出的城市，想入手 A BATHING APE 最新潮套，以下就為大家報道最新開賣情報！

潮牌 A BATHING APE 一直備受潮人追捧，他們推出跟 iPhone 有關的產品當然特別受到市場的青睞，由 BAPE 跟同樣備受注目的手機配件品牌 CASETiFY 聯名合作推出的 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro 手機套，可說是今年潮流界第一件重磅盛事。

潮牌 A BATHING APE 主品牌 BAPE 跟手機配件品牌 CASETiFY 破天荒聯名合作，推出 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro 手機保護套。（CASETiFY）

A BATHING APE 上年底已經找來 CASETiFY 合作，為旗下以年輕女性上班族為對象的副品牌 BAPY 推出手機套，估不到今年更加帶來主品牌 BAPE 與 CASETiFY 的合作產品。BAPE 以往推出手機保護殼，一直都是以自家品牌名義推出，今次跟 CASETiFY 可算是一個破天荒的合作，而 CASETiFY 亦隆重其事，首次在鏡頭外框同時印上 CASETiFY 跟 A BATHING APE 的品牌。

BAPE x CASETiFY 手機保護套（按圖放大睇細節）

BAPE x CASETiFY 獨家聯名系列 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro 手機套，包含「1ST CAMO」和「ABC CAMO」兩個 BAPE 標誌性印花設計，將會在 1月25日，分別在香港、紐約、洛杉磯、邁阿密、原宿、新加坡、杜拜及巴黎的 BAPESTORE 指定門市推出。

BAPE x CASETiFY 手機套如無意外應該會在香港銅鑼灣希慎道壹號的 BAPESTORE，根據可靠情報，香港的定價將會為 $699。記者早前致電 BAPESTORE 查詢，店鋪回覆指 1 月 25 日是日本方面的開賣日期，有關香港店的準確開賣日，大家可以密切留意官方進一步的更新。