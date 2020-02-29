【Nike】Lego藝術家無私設計圖大公開　讓大眾一起還原經典波鞋

Lego藝術家Tom Yoo自9歲入手人生首對Nike Air Jordan，即成為超級「波鞋控」，除了買波鞋，更嘗試DIY用Lego砌波鞋，作品神還原本身設計，為他打響名堂。 最近，Tom Yoo更超大方公開一共12張Lego設計圖，一眾波鞋迷不妨挑戰自己，跟着草圖一齊砌Nike經典不敗波鞋。

Tom Yoo近日將其Lego波鞋設計圖公開，大眾也可跟住草圖親手砌波鞋。（IG@tomyoo23）

Tom Yoo自2015年起用Lego砌波鞋，主要是Nike OG鞋款，不論AJ1、AJ4、Dunk Low等不敗經典，抑或是其自創Nike Mag X Ikea、Jordan IX X Supreme聯乘款等，都叫一眾「波鞋控」看到熱血沸騰。每件作品由Tom Yoo親手設計草圖到砌成，部份除要用上過千塊積木之餘，有時亦要用上數星期時間心血製作。不過Tom Yoo製作數量有限，單隻成品叫價2,000至3,000美金（約15,587至23,381港元），自然令一眾鞋迷可望而不可及。

按圖看Tom Yoo各款Lego作品，有聯乘、有二創：

好消息是，Tom Yoo近日已將一共12張Lego波鞋設計圖放上個人網站，供大眾下載DIY砌波鞋。這位Lego藝術家在個人instagram 表示，自己眼見市面上有人抄襲其設計圖利，他看不過眼，決定索性將設計圖公開放上網站。

Tom Yoo 在Instagram表示市面上有人抄襲其設計圖利，決定公開設計圖。（IG@tomyoo23）

這次公開的12張設計圖，全部均為Tom Yoo最受歡迎之作，除了Air Jordan系列外，當然亦少不了Air Mag、 Air Max和Dunk Low鞋款。大家只需先到Lego官網先下載Lego Digital Designer軟件，便可打開Tom Yoo的設計圖。12款設計圖有難有易，大部份需逾過百個拼砌步驟，不過即使是積木新手也毋須擔心，事關軟件亦有教學讓大家跟着示範，一步步砌成波鞋。若想挑戰難度，大家也大可挑戰一對放大版Nike Mag，砌成一隻需近400個步驟，絕對是耐性大考驗。

點擊看Tom Yoo部份公開設計款式：