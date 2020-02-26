【adidas】結合Superstar與Stan Smith　歷史成就自家世紀聯乘？

說Superstar和Stan Smith是adidas重要經典設計，相信沒人會反對。 這些年來不斷復刻，聯乘亦數之不盡，地位絕對舉足輕重。 不過，今次聯乘卻驚喜無限，因為並非跟時尚品牌合作，而是自己人跟自己人世紀聯乘。

adidas經典Superstar（adidas）

重溫Superstar經典：

先說Superstar，這於1969年面世鞋款，是籃球鞋Pro Model的低筒變種，而Shell Toe鞋頭成為其簽名式設計，獨特外型是為保護腳趾和吸震而設。經歷多年，Superstar除了無數的配色組合外，還有很多令人難忘的重量級聯乘，當中2005年adidas為紀念Superstar面世35周年，推出35款別注版，一款全白色不作公開發售的Top Secret Boxset，在eBay拍賣以十萬港元成交，成球鞋神話。

adidas另一經典設計Stan Smith（adidas）

回顧Stan Smith的經典事跡：

數字上，網球員Stan Smith是1971年正式登場，嚴格上是Superstar的「師弟」，不過Stan Smith前身Haillet 早於60年代面世，後來adidas因網球員Stan Smith登上世界排名第一，而將此鞋冠上他的姓名，直到現在。這簡約設計的鞋款，一直深得時尚界愛戴，除了visvim、Common Projects等數之不盡致敬設計外，時裝設計師本身也是用家，像Marc Jacobs、 Phoebe Philo在時裝騷謝幕時腳上穿上的不是自家出品，而是Stan Smith，當然還有Raf Simons、Stella McCartney等時常聯乘。

Superstan是Superstar與Stan Smith混合體（IG@footpatrol）

多角度看Superstan：

來到主題，今次adidas以自家設計互相聯乘，將Superstar和Stan Smith作交叉「感染」，變成Superstan。如鞋款型號一樣，設計是兩對鞋款Iconic設計合二為一，Stan Smith簡潔無華的鞋身，配合Superstar硬朗的Shell Toe鞋頭，兩大經典結合後並不突兀，也不是浮誇Hybrid，純白色調反之帶著和諧的美感，假如Superstan推出市場能一擊即中的話，相信日後聯乘陸續有來。