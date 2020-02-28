【City Boy】最新一期UNIQLO免費雜誌　木下孝浩編輯功力完美示範

去年，UNIQLO推出首本免費紙本雜誌《LifeWear》，齊得一致好評。 半年過後，新一期面世，今次前《Popeye》總編輯木下孝浩仍會繼續推廣City Boy生活態度嗎？

《LifeWear》由前《Popeye》總編輯木下孝浩（Popeye）

時光倒流到2018年1月，當時Magazine House出版社公布《Popeye》總編輯木下孝浩被調遷到公司總務部，City Boy潮流大推手離開他一手再創高峰時尚雜誌，有這遭遇的確令人唏噓不已。不過，木下孝浩很快遇到欣賞自己才華的人，5月時轉會到UNIQLO，而去年10月推出免費雜誌《LifeWear》，重操故業做回他最擅長的編輯工作，令好些看不慣改版後《Popeye》的City Boy讀者，重新找到心靈慰藉。

《LifeWear》第一期在紙媒沒落的日子成為一道清泉（UNIQLO）

按圖重溫《LifeWear》第一期內容：

第一期《LifeWear》令人回味無窮，因為這絕不是品牌傳銷雜誌，而是不折不扣的生活雜誌，木下孝浩將他自己堅守的City Boy生活態度由《Popeye》移植到《LifeWear》，卻不是搬字過紙的「影印」手法，而是將時尚由衫褲鞋襪帶到不同生活層面，理所當然看到UNIQLO產品，又意外地絕不Hard Sell，這正正是木下孝浩的功力所在，像網球手費達拿的專訪，大家都知他是UNIQLO代言人，訪問中並沒有大力宣傳品牌運動服的優點，反之詳談自己的收藏，暗地裡提高品牌格調，這種軟性推廣手法跟絕粹自我吹噓，無疑是高下立見。

第二期《LifeWear》以宜居城市為主調（UNIQLO）

《LifeWear》第一期在萬眾期待下先聲奪人，第二期才是真正考驗。今期以「Livable Cities」（宜居城市）為大主題，由日本東京講到丹麥哥本哈根，透過城市、人、服裝三者之間的關係出發，借時尚設計來探討日常生活。

作為品牌刊物，介紹自家產品是指定動作，木下孝浩有好拍檔長谷川昭雄出手幫忙，「Life in Tokyo」就借七位在東京生活的人來演繹UNIQLO服飾，就如長谷川昭雄在《Popeye》時期的時裝造型一樣，他不會聚焦於服裝上，而是利用生活借題發揮，讓人覺得這種生活該穿上這種服裝的態度出發，一切來得自然不造作，原來全套UNIQLO上身，也可以配襯得如此時尚，長谷川昭雄絕對是近年穿搭造型的最強。

長谷川昭雄炮製7個東京人的7款UNIQLO穿搭造型：

+ 3 + 2

關於東京的，還有《Monocle》雜誌合作的東京熱點推介，由新宿講到銀座；說到宜居，當然不可少全球宜居城市之一的哥本哈根，屋頂耕種、單車遊歷到城市規劃等不同方向，研究宜居城市的新價值。



至於跟UNIQLO產品相關題材，「My Standard」上次說完UNIQLO的Fleece外套進化史，今次請來Ambush主理人Yoon和Hypebeast創辦人Kevin Ma選出他們眼中最常用的UNIQLO設計；又以UT中常見的紐約藝術家Jean-Michel Basquiat，來跟讀者重溫這已故Pop Art大師的故事；UNIQLO U 2020春夏系列造型走到巴黎取景，跟官方版本有所不同，同樣是簡約設計，卻換來不一樣的輕盈感覺與自然氣味。

簡單而言，《LifeWear》所要說的就是生活日常，跟UNIQLO服裝主旨是同一路徑，但經木下孝浩處理下，令人覺得穿上UNIQLO也是追求生活質素的人，這正正是他值錢之處。

了解更多《LifeWear》新一期不同內容：