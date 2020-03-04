【Starbucks】東京最「綠」星巴克　300種花卉中有可愛小動物相伴

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，身處香港的各位看來無法趕及「返鄉下」（亦即去日本）賞櫻。 不過，當疫情受控後，大家不妨前往位於讀賣樂園的Starbucks朝聖，一睹這家位於溫室內的咖啡店。

位於東京的讀賣樂園，將開設全球首家位於溫室內的Starbucks。（官方圖片）

城市人生活繁忙，常常被工作壓得喘不過氣來。物極必反，近年大家愈來愈注重Work-life Balance，嘗試重拾生活的質感。

適逢開幕70周年，位於東京的讀賣樂園決定進一步擴張，在園內打造一個面積約1,500平方公尺、集數位娛樂、花草動物、飲食娛樂為一體的夢幻複合式溫室植物園「HANA•BIYORI」。場內更有人氣連鎖咖啡店Starbucks進駐，並將以「New Life Style with Coffee」作為分店概念，打造出全球首家位於繁花綠草之內的咖啡店，讓大家在城市內重新與自然連結。

適逢開幕70周年，位於東京的讀賣樂園決定打造一個複合式溫室植物園「HANA•BIYORI」。（官方圖片）

這家位於讀賣樂園內的Starbucks由parkERs負責設計。為了配合「HANA•BIYORI」此一主題，parkERs特意在座位排列上以波浪紋形態設計，襯托放置在店門口、養滿沖繩魚及珊瑚的水族牆。

除此之外，陽光會不時打入靠近透光牆壁及天花的咖啡店，灑落在懸垂在溫室頂部的藤蔓之上，讓人宛如置身在溫暖的花園之中。門外懸掛的Starbucks招牌，亦特意以園藝方式製成，藉此帶來Botanical Cafe的印象。

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除了園藝式Starbucks外，「HANA•BIYORI」內更種有20,000株、總共300種不同種類的花卉，讓大家能一邊喝咖啡，一邊欣賞花之饗宴。入夜後，園內便會啟動數位投影機，把光影與花草植物結合，打造一個美如萬花筒的世界。同場更有水瀨園，大家可以親身餵食水瀨，工作人員亦會從旁為大家解說小爪水獺的習性及特徵，進一步了解此一深受歡迎的治癒系動物。

同場更有水瀨園。（官方圖片）

大家可以親身餵食水瀨，工作人員亦會從旁為大家解說小爪水獺的習性及特徵。（官方圖片）

「HANA•BIYORI」將於3月14日開幕。雖然大家近期未必有機會去日本，但深信此一與自然融合的Starbucks，必定會成為大家未來到日本必去的地點之一。