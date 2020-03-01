【廣告時尚】可口可樂新宣傳　批評社會兩極化對品牌形象有好處？

活在互聯網時代，相信不少人都對排山倒海的廣告感到非常厭惡；然而一個好的廣告，卻可以讓大家對品牌徹底改觀。 最近可口可樂就找來知名廣告代理商Wieden + Kennedy，聯同日籍插畫家二村大輔（Nimura Daisuke）及瑞典插畫家Alva Skog，創作出一款與過往風格截然不同的宣傳廣告，大家會否對可口可樂從此改觀？

可口可樂新廣告大講和諧。（Wieden + Kennedy）

或許大家並不熟悉Wieden + Kennedy的名字，但一定看過出自他們為NIKE創作的廣告。他們自1982年與NIKE合作，曾推出「Further than Ever」、「Choose Phenomenal」、「DRIBBLE &___」、「Dream Crazy」、「Giannis Antetokounmpo: Mt. Olympus」、「Helden (Heroes)」等企劃。印有「Just do it」口號的「Dream Crazy」企劃，更成為深入民心的平面廣告系列，改變大眾對NIKE的印象。另外，他們的合作夥伴亦包括麥當勞、Facebook、Microsoft、3 Mobile、可口可樂等，實力不容小覤。

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最近二人再次以拿手的廣告模式，透過故事重塑可口可樂的形象。

過去大家看到的可樂廣告，大多是一堆人聚在一起，再以一個close up拍下暢飲可樂的表情作結。今次Wieden + Kennedy選擇來點新意思，聯同日籍插畫家二村大輔（Nimura Daisuke）及瑞典插畫家Alva Skog，以可口可樂簽名式的紅、白、黑三色，設計出三款平面廣告。

其中一款廣告分別印有一個穿著「YES!」字樣T-shirt的女生，以及一個穿有「NO!」字樣T-shirt的男生，二人正吵得如火如荼。最後二人穿上寫有「MAYBE」字樣的T-shirt，正式和好。另一款廣告同樣以一男一女作為主角，本來忙著表達的二人，最後轉為聆聽。第三款廣告則印有兩個長滿刺的仙人掌，同樣本來勢不兩立，後來其中一位仙人掌率先表明善意，雙方繼而和好。

Wieden + Kennedy藉此希望意見對立的雙方，如果可以擁抱更多的空間與可能性，衝突自然會化解，同時希望透過是次設計再次提醒大家要盡量理解他人，互相傾聽，才可創造一個更好、充滿快樂的世界。

廣告現正在歐洲地區刊登，同一系列的廣告短片及最新可樂包裝亦同步登場。廣告短片同樣以和諧為主題，由《勁爆女子監獄》演員Natasha Lyonne演出。片末那對相碰的拳頭則成為可口可樂的最新包裝，一式四款，同樣重申和諧的重要性。