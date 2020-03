【Ulay RIP】作品膾灸人心　無法脫離前度阿布拉莫維奇的藝術家

傳奇行為藝術家Ulay(烏雷)昨日因病逝世,終年76歲。

Ulay昨日因病逝世,終年76歲。(FB@Ulay)

《The Art Newspaper》昨日(3月2日)刊登文章,證實Ulay因治療癌症時所引起的併發症逝世,終年76歲,令人婉惜。Ulay早年的伴侶及創作夥伴Marina Abramović透過Facebook發布悼文,表示對Ulay的離世感到極度悲痛,但深信他倆的藝術作品將會長存於世。

Ulay與Marina Abramović早於70年代,把自身身軀視為載體,反覆探索愛情的本質。1977年面世的作品〈In Relation of Time〉中,二人把各自的馬尾緊緊綁在一起,些微的動作亦會為關係中的另一半所帶來影響,更有可能帶來痛楚。同年誕生的作品〈Breathing In/Breathing Out〉更為暴烈,二人嘴對嘴地不斷呼吸,結果雙雙缺氧暈倒。

愛情在當今世代總被過度浪漫化及神聖化,戀人往往被視為會為自己帶來快樂、幸福、滿足感的人。可是Ulay與Marina Abramović透過作品直指愛情往往只會帶來疼痛、死亡、傷害,隔空給了浪漫愛情一巴掌。1980年,二人再以作品〈The Other: Rest Energy〉,指出愛情不過就是:「It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.」原來愛情不過是一場夢,一場豪賭,但願你敢去相信。

〈The Other: Rest Energy〉

1988年,二人的愛情走到盡頭。當年二人花了三個月時間,分別從中國萬里的兩端開始步行,打算在陝西某佛寺相遇並結婚。可是計劃趕不上變化,二人在佛寺相遇後竟感緣份已盡,輕輕相擁之後分手,此後二十年間老死不相往來,作品〈戀人〉亦成為二人最後一次合作。

事隔超過二十年,Ulay來到Marina Abramović的新作發表場地,坐在身穿紅色長裙的她對面,直勾勾地與她對視,沒有寒暄,亦沒有問好,唯獨透過雙眼道出心底內的千言萬語,直到Ulay紅了眼眶、Marina Abramović流下眼淚,二人才緊握彼此的手,為對方送上溫暖。

二人多年後相遇。(Youtube截圖)

此一重遇成為經典,卻無法阻止曾經相愛的二人鬧上法庭。二人分手時,曾協商過去共同創作的作品以5:3:2 (藝廊:Abramović:Ulay)的比例分配,擁有權歸Marina Abramović。然而當Ulay準備出版回顧作品時,Marina Abramović卻突然反口不允許Ulay使用。Ulay於是將前度告上法庭,最終勝訴,獲賠償25萬歐元。

其實回復單身後的Ulay多年來堅持創作,除了行為藝術更挑戰影像及裝置藝術。可惜,縱使Ulay其後曾榮獲The San Sebastian Video Award、The Lucano Video Award、 The Polaroid Video Award等獎項,名氣始終比不上前度,而他亦擺脫不了Marina Abramović的影子,幾乎所有人對他的認知僅停留在70年代那些與Marina Abramović共同創作的作品,而他也近乎一輩子亦被稱為「Marina Abramović的前男友」,委實對他不太公平。

(FB@Ulay)

事發後兩年,二人終於和解,更宣布合寫回憶錄。面對人生、面對歲月,大概一切名利與愛慾情仇皆不過夢一場,只但願Ulay能夠安息。