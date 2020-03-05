【日本設計】流行經典75年　東京國立新美術館盡覽日本時裝演變史

為回顧日本戰後時裝發展，東京國立新美術館將於6月至8月舉辦《Fashion In Japan 1945-2020》展覽。 展覽上除了有森英惠、三宅一生、山本寛齋等日本時裝大師設計外，當然亦少不了裏原宿和涉谷兩大街頭文化。

東京國立新美術館將於6月3日至8月24日舉辦《Fashion In Japan 1945-2020》展覽（東京國立新美術館）

日本設計師在國際時裝舞台上總是佔一席位：80年代有三宅一生、川久保玲、山本耀司等大師先後躍上巴黎時裝周，90年代高橋盾（Undercover）、NIGO（A Bathing Ape）一手帶起裏原宿文化，一直到近年阿部千登勢（sacai）備受追捧，都可見戰後日本時裝界人才輩出。

「蝴蝶夫人」森英惠於60年代將和服美學帶到國際。（Iwami Museum of Art）

為回顧日本時裝界發展和多年經典，東京國立新美術館無懼肺炎，決定繼續於今年6月至8月舉辦《Fashion In Japan 1945-2020》展覽。展覽以戰後日本作為起點，介紹日本時裝近75年間演變。不論是「蝴蝶夫人」森英惠設計的日式Haute Couture、三宅一生70年代前衛設計，或是往年於原宿、澀谷老是常出現的「歌德Lolita」裝扮，都可在是此展覽中一一重溫。

按圖看更多日本設計演進：

這次展覽除展出服飾，亦將展出大量珍貴照片和時裝雜誌。當中最經典的莫過於David Bowie穿着山本寛齋設計的圓腳連身褲於鮮紅背影面前拍攝的一系列世界巡演宣傳照。照片出自鋤田正義之手，此系列更是攝影師最廣為人知的作品之一。除了David Bowie硬照，Hysteric Glamour 80年代系列時裝造型照，以及最近傳出有望復刊的原宿傳奇街拍雜誌《FRUiTS》，亦會一併展出。

時裝照片也是這展覽重點：

既然國際奧委會剛宣布東京奧運絕不延期，一眾時裝迷若剛好計劃於7、8月飛抵東京觀看賽事之餘，不妨可到東京國立新美術館行一遊，回顧日本時裝界的「流行經典75年」。

其他展品一覽：

+ 2