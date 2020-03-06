【安藤忠雄】大阪建造兒童圖書館　首推繪本化身可愛主角解說建築

日本著名建築師安藤忠雄過去不時出書，向讀者講述他的生平及建築觀。 最近他推出首本繒本作品《喜歡惡作劇的建築家（いたずらのすきなけんちくか）》，化身佻皮菇頭伯伯與小孩子談論建築。

安藤忠雄在新書內化身佻皮菇頭伯伯，與小孩子談論建築。（官方圖片）

安藤忠雄向來重視保護自然及人類心靈上的發展，因此他筆下的建築往往平衡到自然及人類生活，當大家踏入其建築作品時，除了得到視覺上的震撼之外，心靈同時亦會獲得一份滿感及舒暢。

近年安藤忠雄積極為日本打造多個建築與庭院，旨在運用一己之力，為下一代創造出更好的生活環境。除了大型水上森林「海之森」外，安藤忠雄前年亦在大阪打造出一間專為兒童而的圖書館「童書森林-中之島」，讓小孩子在環形設計的圖書館內暢遊於書海之中，靜心享受館內18,000本書籍所帶來的歡愉。

按圖看更多「童書森林-中之島」建築設計：

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為慶祝圖書館正式開幕，安藤忠雄更推出繪本處女作《喜歡惡作劇的建築家》，以「童書森林-中之島」為故事背景，講述一對小學生兄妹在圖書館內遇見外型與安藤忠雄十分相似的菇頭伯伯。

伯伯帶他們遊覽整個圖書館，沿途引領他們思考，並回答他們詢問的問題，如：「為什麼要製造東西」、「什麼良好及舒適的的感覺」、「為甚麼要建造這座建築」、「建築師的工作是甚麼」等。

為慶祝圖書館正式開幕，安藤忠雄推出繪本處女作《喜歡惡作劇的建築家》。（官方圖片）

以「童書森林-中之島」為故事背景，講述一對小學生兄妹在圖書館內遇見外型與安藤忠雄十分相似的菇頭伯伯。（官方圖片）

《喜歡惡作劇的建築家》由安藤忠雄負責撰寫，著名繪圖家はたこうしろう繪圖。安藤忠雄希望藉著繪本，淺白地向小孩灌輸孩子有關建築的知識，培養他們對建築的興趣。書中還包含安藤忠雄的安藤忠雄的論文和素描，亦有安藤忠雄的作品列表，同樣值得喜歡安藤忠雄的大人收藏。《喜歡惡作劇的建築家》現正公開發售，每本定價為1,600日元（不含稅），有興趣的朋友不容錯過。