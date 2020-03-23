【背包推介】玄彬也在用？五款品牌黑色尼龍背囊　耐用又易清潔

隨著前幾週大結局最終篇的到來，《愛的迫降》已正式完結落下帷幕，但是劇中人物的穿搭風格卻還一直被討論，熱度燒到現在！雖然這部劇對男仕的吸引力相對沒那麼大（比起身邊女性們的著魔）但有個亮點大家可以注意一下的是，由玄彬飾演的利正赫雖然在劇中大部分時間都造型簡單，卻以舒適體面的風格提供了實用的穿搭建議和單品借鑑。 比如說劇中玄彬的一款 Prada 黑色尼龍背包出鏡率頗高，不僅造型挺闊好搭配，實用度還很高。 文：Wenting Zheng、Stephen Chen（GQ Taiwan）

高品質的尼龍材質不易損壞，十分耐背；充足的容量也為出行提供了便利。推薦五款「大牌黑色尼龍背包」，簡單大氣的純色款式可以百搭各種造型，輕便的尼龍材質也使得出行更加便利。投資一個經典款大牌尼龍背包可以背很久，而在冠狀病毒防疫期間，尼龍材質的包包也因為便於清潔而更值得被選擇。

1. 尼龍及Saffiano皮革背包 HKD 11,900元

作為利正赫瑞士留學期間出行必備的包，這款 PRADA 黑色尼龍背包可以最大程度的搭配不同造型需要。純黑色的款式大氣簡單，無論是西裝、運動裝還是便服都能配合的很好。翻蓋+內部抽繩的設計可以最大程度的利用空間，容量有保證。比起大面積的展示 Logo ，這款背包別緻的在銀色金屬帶扣上刻印了 PRADA 的標誌，並且在背包側面有一個小巧的精緻三角 Logo ，低調的奢華，怪不得玄彬都選它！

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2. PRADA Fabric Backpack €1,260

如果「玄彬同款」買不到，那麼 PRADA 尼龍系列的口袋背包也是個不錯的選擇。特別之處是正面分層口袋的特色設計，便於不同物品的分類存放；而側面的銀色金屬帶扣配合三角金屬 Logo 使得這款背包既大氣又精緻度滿分。

3. JIMMY CHOO Wixon背包 HK$10,500

JIMMY CHOO 這款背包在尼龍材質的基礎上結合了皮革元素，皮質拉鍊、皮質 Logo 標以及包體中層的皮帶裝飾都為這款背包增加了層次感。雙向拉鍊配合帶扣的設計既別緻精巧，又方便實用。

4. SAINT LAURENT RIVINGTON RACE BACKPACK HK$9,300

聖羅蘭這款背包採用了圓筒形的設計，配合輕質尼龍帆布的材質，造型上更顯得輕便時尚；壓紋銀色硬件和底部皮革的增添了整款背包的品質感，款式大氣又不輸細節。

5. ALEXANDER MCQUEEN Urban logo print backpack HK$5,033

ALEXANDER MCQUEEN 的紅色印漆 Logo 搭配黑色的尼龍材質，讓這款方形背包大膽又別緻。翻蓋抽繩的設計最大化的利用了背包空間，筆電、運動衫都好裝。長形帶扣的設計既幫助固定包身造型，也是這款背包的亮點所在。熱銷款目前庫存僅剩兩件，也許後面會補貨，但是喜歡的話現在就可以手刀給它買下去喔。

6. Valentino Garavano VLOGO Dreamers nylon backpack HK$11,800

如果每天上班覺得總覺得自己缺乏一些動力，或者此時此刻你需要一些上進又實用的 Fashion item 來激勵一下自己～華倫天奴這款夢想家背包利用白色印漆將「DREAMERS」和標誌性的 V-LOGO 印製在包體上，黑色與白色對比強烈，時尚又俐落。特色的內部翻蓋設計以及整體的方形結構都讓這款背包輕便又好裝。同樣是僅剩三款的 Selfridges 熱銷款，心動就快入手吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【編輯推薦】《愛的迫降》玄彬都在揹？六款今年必備「大牌黑色尼龍背包」實用又時髦】