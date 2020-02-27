BLACKPINK Lisa私下平價復古Celine曝光率高　Chanel背囊休閒之選

BLACKPINK成員Lisa向來都是時尚指標之一，台上台下的穿搭經常都會引起話題，用過的單品亦會被搜尋，而你又知道Lisa平日最愛用的手袋款式是什麼嗎？

Lisa以一身金色套裝造型出席Prada 2020秋冬系列時裝騷。(lalalalisa_m@Instagram)

Lisa早前遠赴米蘭出席Prada 2020秋冬系列時裝騷，所穿的金色套裝為Prada 2020春夏系列設計，套裝僅只有於領口與鈕扣位置為白色，其難以駕馭的程度引起話題，亦成功得到不少讚賞，認為她完全能駕馭到該件金色套裝。

有「人間Barbie」之稱的Lisa出席時裝品牌場合的打扮固然受關注，但其實私下的造型亦然，尤其是她所用的手袋款式，大部份都是來自她的愛牌Celine，但每個款式的出場率也極高；Celine以外，亦時常使用Chanel背囊。不妨參考一下，看看能否成為你下一個入手的袋款，擁有一個與Lisa相同款式的手袋吧！

Celine Medium Folco bag in Triomphe Canvas

Celine Medium Folco bag in Triomphe Canvas HK$9,900(lalalalisa_m@Instagram)

Lisa私下鍾情於連身裙的打扮，但同時亦喜歡T-Shirt、牛仔褲的休閒造型，許多時候都會搭配Celine Medium Folco bag in Triomphe Canvas。Folco bag所屬的「Triomphe Canvas」系列，Hedi Slimane以1972年品牌創始人Céline Vipiana設計的凱旋門鎖鏈作靈感，配合棕色皮革作包邊，提升細緻度又不會產生俗氣感。而Folco bag的外形、款式設計都較為中性，容易配襯不同的造型，像是如Lisa一樣，以毛衣、皮褸、牛仔褲作搭配，復古味甚濃，輕鬆搭配就能點綴造型。

Celine Triomphe Bag

Celine Triomphe Bag HK$15,000至HK$50,000(lalalalisa_m@Instagram)

另一個Lisa擁有的Celine手袋為Triomphe Bag，Triomphe Bag為Hedi Slimane入主Celine後首個系列的作品之一，袋款的外形有着Classic Box Bag的影子，揉合品牌舊有元素凱旋門鎖鏈而創作的Blazon Chaine金屬鎖釦，被指為最具Old Céline風格的袋款。而Triomphe Bag提供多個顏色、尺寸，以及皮質供選擇，配合堅韌的流線型袋身與內裡的拉鍊內袋及扁平內袋，提高實用及耐看性，故深受時尚界的歡迎，成為IT Bag之一。

Lisa貴為Celine的繆思，又怎會只有兩款Celine手袋？以下也是她常用的款式：

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Chanel Gabrielle Small Backpack

Chanel Gabrielle Small Backpack 約HK$27,300(lalalalisa_m@Instagram)

Celine以外，Lisa亦特別喜歡Chanel，尤其是Classic Flap經典款式以及各背囊款，而其中一個她常用的背囊款就是Gabrielle。Gabrielle以小牛皮製成，梯形外形配合菱格紋、銀銅色雙C Logo設計，簡約同時伴隨經典；銀銅色與金色鏈帶亦讓袋款變得更有設計感，同時袋款可以雙肩背包的形式使用，甚或是單揹當作單肩袋使用，配合不同服裝造型而選擇使用方式，散發獨特而俐落的時尚氣息。

另外，Lisa亦經常使用Chanel quilted Lambskin Urban spirit backpack款式：