【UNDERCOVER】可愛畀Like蘑菇燈具　藉聯乘重新認識這低調插畫家

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UNDERCOVER的驚喜在於高橋盾借音樂、電影、歷史、藝術等創作出不同風飾，每個系列都令人眼前一亮。

除了服飾外，其實UNDERCOVER的家品也一樣吸引。

UNDERCOVER的Burger Lamp是潮人最愛（Rakuten）

除了受The Jesus & Mary Chain、Can、Talking Heads、《發條橙》、《閃靈》、《蜘蛛巢城》等影響的服飾外，UNDERCOVER的家品設計，其實一點也不遜色。那個集合怪異與可愛的Burger Lamp，以及帶點邪氣GILAPPLE蘋果燈和時鐘，都是時尚潮流人追捧的單品。

Mr. Buttons Lamp是UNDERCOVER、Will Sweeney和MEDICOM的三方聯乘（MEDICOM）

點擊看Mr. Buttons Lamp不同配色在暗黑環境狀態：

燈具可能是高橋盾最愛設計的家品，繼漢堡包和蘋果後，UNDERCOVER繼續製作食物題材的燈具，不過今次名為Mr. Buttons Lamp的設計，就用上擬人法，將蘑菇變成可愛角色，親切笑臉又豎起大拇指，好像「畀Like」的動作，其身上布滿波點，又有隻往上爬的小蜘蛛，雖然造型很討人喜歡，但蘑菇又是毒品的一種，令這燈具添上陣陣迷幻氣息。

不過，Mr. Buttons Lamp不是出自高橋盾手筆，而是Will Sweeney，對新一代來說，這位倫敦插畫家感覺陌生，其實在千禧年代他曾是潮青的最愛。

重溫Will Sweeney經典舊作：

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Will Sweeney畢業於英國皇家藝術學院，有畫畫又有玩音樂，他曾創作不少漫畫、插畫作品，《The Face》、《Sleaze Nation》、《Hidden Champion》等雜誌都曾見其作品蹤影，又曾跟Stussy推出聯乘產品，當中一些角色深受潮流界歡迎，例如熱狗人、卡巴人等先後被Figure化，MEDICOM亦曾推出骷髏頭飲腦漿杯GLOWSKUL，MEDICOM亦是這次跟UNDERCOVER聯乘的推手，讓新一代認識這位極度低調的藝術家。

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