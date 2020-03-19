【Highsnobiety】時尚網媒再挑戰紙本　玩味Juicy是時尚的未來？

互聯網時代，紙本雜誌買少見少，近年聽來聽去都是停刊的消息。 不過，時尚網媒起家的Highsnobiety卻在今年3月出版是新雜誌《HIGHSTYLE》，內容一如其網站，涵蓋時裝、音樂、藝術、街頭文化，打造一本玩味十足的潮流刊物。

互聯網時代紙媒式微，偏偏網媒起家的Highsnobiety反其道而行，繼2010年推出同名雙季刊《Highsnobiety》後，今年3月再戰紙媒，出版新雜誌《HIGHSTYLE》。

Highsnobiety剛剛於3月11日出版新雜誌《HIGHSTYLE》。(Highsnobiety)

《HIGHSTYLE》由Thom Bettridge主理，出版雜誌對於這位新任主編而言絕不陌生，畢竟兩年前《Interview》能起死回生，Thom Bettridge亦是功不可沒。這次為Highsnobiety主理新雜誌，Thom Bettridge表示，Highsnobiety每天發佈大量資訊，而《HIGHSTYLE》則旨在重新審視當中資訊，抽取最「Highsnobiety」的內容，成為時代的印記。

新出版的《HIGHSTYLE》內容涵蓋時裝、音樂、流行文化。(Highsnobiety)

《HIGHSTYLE》創刊號3月11日面世，每期設不同主題，第一期則以「The Outfits Issue」為題。新出版的《HIGHSTYLE》與《Highsnobiety》一樣，內容涵蓋時裝、音樂、流行文化。第一期「The Outfits Issue」找來了Migos拍攝封面之餘，亦採訪了2月剛出新專輯《The Slow Rush》的迷幻樂隊Tame Impala、正於波士頓舉辦個展Sterling Ruby，以及上月底宣布入主Prada的Raf Simons。Thom Bettridge表示，雜誌有如mixtape，將不同內容元素合一，創作出有趣的內容。

率先看《HIGHSTYLE》內容：

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雖說《HIGHSTYLE》與《Highsnobiety》內容同樣多元，但《HIGHSTYLE》似乎由設計到內容都更playful、更juicy。同樣大大本的《HIGHSTYLE》，定位「High」但卻用上有如花邊雜誌的薄身紙質，內頁將Hermes和IKEA環保袋並置，又在專欄「Starter Pack」內惡搞廣告，同樣玩味十足。

玩味就是《HIGHSTYLE》主打風格：

也許這樣的玩味與Thom Bettridge的考量有關：如何將實體雜誌，放到Instagram上依然吸引，早已是互聯網世代下出辦雜誌的必要考量之一。