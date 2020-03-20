【新冠肺炎】疫情啟發二次創作　設計師重塑防疫版Nike、星巴克…

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）漫延全球，不論你在世界上那個角落，都避不過這疫症。 有設計師受疫情啟發，將深心民心的Logo來一轉二次創作，全部變成防疫設計，玩味得來也帶有警惕作用。

因跟新型冠狀病毒Coronavirus撞名，Corona啤酒需要一個新名字。（Jure Tovrljan）

斯洛文尼亞設計師Jure Tovrljan在這個新冠肺炎疫情大流行的日子，忽然靈機一觸，將一堆人人都認知的具代表性Logo設計進行大改造，「圍繞新冠肺炎的事情逐漸失控，我所有的社交媒體都充斥著Cheap Memes。我決定重振過去的熱情，就是Logo設計。」他決定變奏出符合現在疫情現況的二次創作，先從Nike、Apple、Starbucks、Coca-Cola等經典著手，但發現不是全部可以帶出訊息，最後找來其他Logo。他表示是次二次創作，只有一個目的，「希望大家留在家中」。

將人們印象深刻的Logo跟當下疫情扯上關係，好處在於大家容易產生聯想，從而重新思考一下自己的防疫工作是否足夠。Starbucks女神戴上口罩，不用說明也會清楚明白；奧運會五環與master card信用卡雙圓，由緊扣在一起變成分開，代表人與人之間需保持社交距離；Nike的金句「Just Do It」改為「Just Don't Do It」，疫情下很多事情都要避忌一下；不過最妙絕是Corona啤酒，因為品牌名字跟冠狀病毒Coronavirus撞名，無奈求新名字，笑中有淚。

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