【村上春樹】最新散文4月上架　繪畫封面的23歲台灣插畫家是誰？

村上春樹下月23日出版的散文《棄貓—關於父親，我想說的其實是…》 (暫譯)，找來台灣新生代畫家高妍繪製插畫。年紀輕輕的她，往年創作深受村上春樹作品啟發，而其畫作中質樸風格，更讓村上春樹「深感懷念」。

村上春樹新作找來台灣畫家高妍繪製封面及內頁插畫。（FB@Gao Yan）

村上春樹將於４月23日出版新作《棄貓—關於父親，我想說的其實是…》 (暫譯)，同名紀實散文於去年6月《文藝春秋》刊登，內容講述作者亡父戰時經歷以及父子點滴。不過這篇作品編成書出版，最令人驚喜的莫過於書中插畫全由台灣90後新晉畫家高妍負責。

90後台灣畫家高妍於大學時期已開始出版個人畫集。（FB@Gao Yan）

高妍現年23歳，畢業於台藝大視覺傳達設計系，年紀輕輕的她，短篇作品散見於台灣紀實漫畫刊物《熱帶季風》外，亦曾於2017年出版《1982：毫不重要的一年》、2018年出版《綠之歌》、《房間日記》等個人插畫集與漫畫本。今年年初，高妍更獲邀代表台灣出席「漫畫界奧斯卡」安古蘭國際漫畫節，可謂台灣畫家新星。

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這次村上春樹出版新作，找來高妍負責封面以及內頁共12幅插畫。高妍表示，村上春樹作品一直影響其創作。在其作品《綠之歌》中，高妍就曾上引用《挪威的森林》中小林綠的「草莓蛋糕理論」，加以細野晴臣音樂貫穿，描寫出充滿青澀詩意的愛情故事。

例如說我現在向你說我想吃草莓蛋糕，於是你把一切都放下跑去買，並且呼呼地喘著氣回來說：『嗨，Midori，草莓蛋糕噢，』並遞過來，於是我說：『嗯，我已經不想吃這個了，』然後把它往窗子往外一扔丟掉。我所追求的是這樣的東西。 《挪威的森林》

高妍畫風文藝質樸，作品中隱約可見東洋美學，與村上春樹的文字可謂一拍即合。對於這位台灣畫家，村上直言高妍作品「不可思議地散發著一股熟悉與懷念的感覺」，決定由她負責新作插畫。這次完成村上插畫後，高妍表示自己會繼續專注於《綠之歌》長篇創作,此外，文藝春秋為配合這次新作出版，亦希望能為高妍作品發行日文版，一眾書迷畫迷敬請期待。