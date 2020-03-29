【日本文化】藝術家32年從不間斷　精緻美食日記帶到紐約畫廊展出

正所謂民以吃為天，美食能讓人忘卻疲累與哀愁，重拾希冀。 日本藝術家小林一緒（Itsuo Kobayashi）就花上足足32年時間，以繪畫記下每頓美食帶來的美好。

日本藝術家小林一緒花上足足32年時間，以繪畫記下每頓美食帶來的美好。（artnet）

有時候我們會遺忘重要的事，卻記住某人的臉、某個畫面、某句話語、某個氣味、某個味道。回憶瑣碎且不可靠。為了好好記住每天遇到的人與事，不少人透過日記記下生活中大小事項，留下一本又一本富有質感的回憶錄。可惜日記逐漸被手機內的一張相片、網誌、Facebook status、Instagram上的限時動態取代，願意花時間在紙本上撰寫日記的人愈來愈少。

日本藝術家小林一緒卻堅持每天以筆墨在紙本上紀錄品嚐過的美食，一畫便是32載。

小林一緒年輕時是位廚師，愛烹調亦愛美食。對食物的熱愛促使小林一緒在工餘時在筆記本紀錄每天所食，藉此提醒自己對生活的熱愛。每幅作品均以俯視角度繪成，透過細膩的筆觸以及鮮艷的色彩，小林一緒細細記下每道美食所帶來的喜悅。

從他的畫作中，能夠清晰看見每道美食中用到的食材，就連碗上的細節亦從不敷衍了事。除了繪畫外，小林一緒更會在美食日記內記下品嚐的日期、餐廳地址、食材、味道、價格等資料，有時甚至在畫作旁附加購買食材的單據，並寫下個人感想及評論，精美內容足以媲美坊間的城市美食指南。

點擊欣賞32年來精美畫作：

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近年小林一緒不幸患病，腿部退化至近乎無法步行。有見身體狀況每況愈下，小林一緒決定退休，全身投入藝術。現時他大多時間在家休養及創作，即使難以再外出用餐或買菜，但亦無阻小林一緒對美食及繪畫的熱愛。躺臥在床的他依然每天以筆墨記下每餐所食，美食日記從沒中止。最近他更將作品演變成立體藝術品，讓人一見難忘。

最近他更將作品演變成立體藝術品，讓人一見難忘。（artnet）

他的美食日記近日被畫廊帶到紐約展出及出售，索價$500美元（約$3,900港元）至$3,000美元（約$23,400港元）。然而，誰又能量化這些美食日記當中所盛載的回憶及價值呢？從小林一緒的作品中，除了能夠了解每頓美食所採用的食材外，更能了解到日本的飲食文化、日本低下階層的飲食習慣、日本人對食物的重視等，使得小林一緒的美食日記彌足珍貴。