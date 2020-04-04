【New Balance】兩款新鞋兩種風格　「N」字Logo消失還是變大好？

New Balance近年最受關注的鞋款，大多是跟不同品牌合作的聯乘，還有每五年一次的M1300JP。 不過，最近New Balance兩款新鞋的設計，卻走截然不同的風格，務求一網打盡浮誇與低調兩類愛好者。

850 Mono Pack玩純情，更清走N字Logo，完全無添加。（New Balance）

點擊看更多850 Mono Pack配色：

先說低調派850，這對於1996年面世的設計，當年推出時最令人耳目一新的是鞋身上找不到New Balance簽名式的N字Logo，打破品牌概有形象，只在後腳跟處繡上NB flying，雖然是顛覆傳統的革命性設計，但未能像576、996、1300等Classic設計受長期追捧，未幾850就在市場上消失，成為New Balance消失型號之一。

其他鮮色版850：

隨90年代潮流口歸，New Balance乘勢將850重新復刻，保留大部份原有設計的物料和細節，只是換上不同配色，除了大玩90年代繽紛色彩，甚至跟N Hoolywood聯乘推出鮮橙色別注，不過今次Mono Pack系列一反這風格，換上簡約單色，易配襯的同時，這純色無N設計，感覺更加「不NB」。

327鴛鴦撞色的確得搶眼（New Balance）

看更多327設計：

相反，New Balance全新型號327，則以誇張高調作主打。這將復古跑鞋摩登化的設計，有點近似早前LANVIN的BUMPER，同樣是將70年代跑鞋的Low Tech與色彩借屍還魂，再混合誇張的厚鞋底重現人前，某程度上是品牌經典320跑鞋變種，這Old School設計於90年代曾深得日本潮流雜誌追捧，揭開《Boon》、《Asayan》不時會見到320的蹤影。

重溫兩對因327想起的鞋款：

+ 4 + 3 + 2

雖然327並非320的倒模設計，但屬同一跑鞋派系，327用上320常見的鮮艷配色，藍拼黃、橙拼黃等強烈對比，加上舊化的大鞋底，的確很Retro，不過最亮眼的當然是大化的N字Logo，跟整體誇張設計同出一轍，其中這對鴛鴦撞色更是精粹所在，將所在懷舊與浮誇元素共冶一爐，絕對是今年春夏波鞋界另類話題作。