戶外品牌Snow Peak推出日式木屐　誰說潮流Geta只是visvim專利？

近年東洋風在國際時裝界別持續興旺，看看就連Eric Clapton和John Mayer何等對visvim青睞有嘉，就可見一斑了吧！

visvim主理人中村世紀潮著自家木屐。（WEAR）

+ 2

可惜縱然visvim的出品成功達至工藝與時尚合一的境界，但其超級高昂價錢，也實在每每令人卻步。就例如visvim馳名天下的日式木屐Geta等等，造工雖妙（日本製造），定價卻是驚人的$17060HKD（以ssense作參考），實在令人可望而不可及。

Snow Peak木屐。（END.）

創立人山井幸雄。（Snow Peak）

+ 2

不過要買到日本製造的同時，又有着潮牌嘉勉的潮流木屐，其實也不用每每動輒5位數字，只要懂得捐窿捐罅，即使$500HKD也不用，就有交易！說的是日本戶外大牌Snow Peak，自1958年由山井幸雄創立之後，品牌產品的售價，雖然向來不是以低廉見稱（有時某些單品仲要頗貴也！）但近來Snow Peak所生產的一款日式木屐，卻驚人地以¥6,380JPY的價錢出售，以日本大分縣日田市的天然森林木材為基軸，拇趾和第二趾之間的「V字形」繫帶，日文稱為「鼻緒」的部份，則以岡山生產的織物製成，結合現代性能的EVA鞋底，無論是抓地力和舒適感方面，都足以媲美當代流行的機能球鞋，繼而在鞋面刻上Snow Peak的標記並打正日本製造之旗號，種種元素皆注定這枚鞋子會被搶購一空。

無花無假，仲有得賣。（WOODY COMPANY）

而的確無論是END.定還是LN-CC等有份引入這對Snow Peak Geta的一線時裝網店也好，翻查資料這對鞋子亦早已呈Sold Out狀況，目前就只有少部份與樂天市場Rakuten有連結的店子尚有存貨出售，現在一於奉上讀者傳送門，並補上一句：「有買趁早喇喂！」