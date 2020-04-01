【新冠肺炎】Dior大愛生產口罩贈醫護　atmos出品有型卻不防疫？

隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球多國蔓延，在時尚工業裡，無論是歐洲殿堂品牌，抑或是日本原宿街頭單位，皆紛紛加入生產口罩及相關用品的防疫戰線，為世界出一分力。

Dior工坊製口罩。（dior）

最新加入這股口罩洪潮的服飾單位，就有法國代表Dior，和原宿波鞋店atmos。前者Dior日前就宣佈，立即將品牌旗下包括Baby Dior童裝線在內位，於法國Redon地區的品牌工坊及實驗室，暫時改設為口罩製作工場，開放給包括Dior工坊員工在內的一眾志願者於當地製作外科口罩，以贈予前線醫護人員使用，換言之這批Dior工坊出品的口罩並不會流通於銷售市場，完全是一份送給醫護人員的及時雨，意義不凡。

atmos LOGO MASK 盛惠¥1,320一個。（atmos ）

（atmos ）

而較之於Dior的可望而不可及，最近才再次與Nike推出Air Max的atmos就容易觸摸得多，事關今日他們就推出了兩款自家口罩，於官網及日本各大專門店發售，兩款布口罩及海棉口罩皆設有黑、白或黑、灰兩種配色，每個口罩上方均刻有簡單醒目的atmos商標及洗水嘜頭標籤，並配以透明魔術貼膠袋一個，從時裝美學的角度看當然有型。然而這類布口罩及海棉口罩僅具備阻隔花粉、塵埃、霧霾的作用，隔絕病毒細菌卻成效甚微，完全及不上專業外科口罩的作用，因此建議潮流人在這個「風頭火勢」的時局下，就算當真要戴，都煩請內裡當真配戴上一個外科口罩於其中，如此出街，才叫「穩陣」。