【新冠肺炎】Dior大愛生產口罩贈醫護　atmos出品有型卻不防疫？

隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）全球多國蔓延，在時尚工業裡，無論是歐洲殿堂品牌，抑或是日本原宿街頭單位，皆紛紛加入生產口罩及相關用品的防疫戰線，為世界出一分力。
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We will return more creative than ever to continue making you dream. But for the time being our petites mains have voluntarily undertaken to produce masks for those invaluable people working selflessly on the front lines. We proudly salute this gesture which once again shows the generosity of our ateliers and laboratories, more committed than ever to ensuring your protection. Take care of yourself, we are by your side. #DiorStandsWithYou.
Dior工坊製口罩。（dior）
最新加入這股口罩洪潮的服飾單位，就有法國代表Dior，和原宿波鞋店atmos。前者Dior日前就宣佈，立即將品牌旗下包括Baby Dior童裝線在內位，於法國Redon地區的品牌工坊及實驗室，暫時改設為口罩製作工場，開放給包括Dior工坊員工在內的一眾志願者於當地製作外科口罩，以贈予前線醫護人員使用，換言之這批Dior工坊出品的口罩並不會流通於銷售市場，完全是一份送給醫護人員的及時雨，意義不凡。
atmos LOGO MASK 盛惠¥1,320一個。（atmos ）
（atmos ）
而較之於Dior的可望而不可及，最近才再次與Nike推出Air Max的atmos就容易觸摸得多，事關今日他們就推出了兩款自家口罩，於官網及日本各大專門店發售，兩款布口罩及海棉口罩皆設有黑、白或黑、灰兩種配色，每個口罩上方均刻有簡單醒目的atmos商標及洗水嘜頭標籤，並配以透明魔術貼膠袋一個，從時裝美學的角度看當然有型。然而這類布口罩及海棉口罩僅具備阻隔花粉、塵埃、霧霾的作用，隔絕病毒細菌卻成效甚微，完全及不上專業外科口罩的作用，因此建議潮流人在這個「風頭火勢」的時局下，就算當真要戴，都煩請內裡當真配戴上一個外科口罩於其中，如此出街，才叫「穩陣」。