【動物森友會】CHANEL、Gucci、YSL任揀　現實買不起遊戲中穿過夠

新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，為保持社交距離，民眾都選擇留在家中。《集合啦！動物森友會》（動物之森）於3月推出正合時候，大受歡迎，甚至出現搶購熱潮。近日，就有Instagram帳戶乘着潮流，推出不同品牌的時裝，還提供QR Code，供玩家免費下載。

《集合啦！動物森友會》是任天堂的Switch生活模擬遊戲，於今年3月20日推出，在發售第3天，已售出超過188萬套。在遊戲中，玩家將加入「無人島移居計劃」，展開全新的生活，收集各種材料製作成道具、建造新家園，也能與好友連線，一起遊玩。遊戲的自由度極高，玩家可隨時改變角色的外觀，更有「資深玩家」開設IG帳戶，將各大時裝品牌的造型放到遊戲中，免費供其他玩家下載。

下圖看多款品牌時裝，當中不乏Gucci、CHANEL、Valentino等經典時裝，現實中買不到，就在遊戲中實現：

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根據該帳號的個人介紹，帳戶由網站設計師Shel Orock與Richmond Young一起打造，二人由2002年已開始玩「動物之森」系列，把喜歡的時尚品牌融入在遊戲中，在現實中實現不了的，讓角色穿上每季新裝也很不錯。

《集合啦！動物森友會》大熱興起，有人「造衣」，玩家人人可當模特兒，也有人當「攝影師」，另有攝影師及音樂人Kara Chung開設Instagram，為玩家們拍下「森林時尚」 ：