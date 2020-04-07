【UNIQLO】賀機動戰士40周年　「U記配色」限定版高達、渣古模型

基本是凡只要是UNIQLO的聯乘合作，均總會格外哄動甚至搶購一空，更何況今次是由GUNPLA合作出模型？

這是上年的版本。（uniqlo）

其實今次並非UNIQLO與機動戰士GUNDAM之間的第一次玩具合作，早在上年2019年GUNPLA 40th Anniversary UT慶生活動啟航之際，UNIQLO就經已與BANDAI合作，推出UNIQLO專屬配色高達／渣古模型，高達之紅色作主調，渣古則以白色為主體，造工精細，配色特別，早叫全球動漫發燒友搶購一空。

今年全新版本的高達。（uniqlo）

今年全新版本的渣古。（uniqlo）

而隨着長達一年的GUNPLA 40th Anniversary UT慶生之旅即將結束，UNIQLO與BANDAI決定再次給予Fans們終極驚喜，於今年4月13日推出第二波大規模合作，推出5款主題別注Tee外，更再度推出兩款模型，模型繼續以高達／渣古和為UNIQLO紅／白色作為主軸，但全新版本就將高達注上白色，而渣古則與之相反地變成紅色，與上年版本相映成趣，集齊4款模型展示在一起，實在有型！

GUNPLA 40th Anniversary UT $99。（uniqlo）

+ 7 + 6 + 5

那麼如何才可以得到這兩款特別版模型呢？嚴格意義上它們可是非賣品來，用錢買唔到，要換購才可！據UNIQLO透露，由4月13日起，凡單次購物滿$250，包括GUNPLA 40th Anniversary UT乙件之顧客，即可隨機獲贈限量版「GUNPLA」別注模型乙盒；而單次購物淨額滿$500，交易包括GUNPLA 40th Anniversary UT產品兩件之顧客，即可獲贈模型兩份，留意每人每日最多只限換領兩份禮品，而模型之款式更不設挑選，送完即止，可見要一次過得到這兩款UNIQLO別注模型，其實都頗有難度，很能考驗到Fans們對GUNDAM的忠誠，誰是真／假Fans，一目了然。