【新冠肺炎】尚盧高達第一次辦IG大師班　新作竟與木偶劇有關？

新冠肺炎COVID-19肆虐，人人居家抗疫，不少文藝活動也移師線上舉行。早前法國新浪潮大導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）與藝術學院合作，首度在Instagram舉行「大師班」，大談電影、文學、藝術，令一眾影迷居家期間又有新消閒節目。

尚盧高達（Jean-Luc Godard）是法國新浪潮電影重要人物（Wikipedia）

肺炎疫情當前，文化界被迫疫境求變：莫奈、KAWS、Andy Warhol等展覽先後在網上公開，就連法國導演尚盧高達也改用Instagram直播開辦Masterclass，大談電影創作。

高達首次於IG以「疫境中影像」為題對談。（網上截圖）

高達作品中，由經典《斷了氣》以至晚近新作《告別語言》、《圖像策》等，對一眾影迷而言應印象猶深。年屆89歲的他甚少在網上露面，對上一次或許要回溯至2018年康城電影節。這次大師和瑞士洛桑州立藝術學院（ECAL）合作，首次於學院IG上開班授課，與學院電影系主任Lionel Baier以「疫境中影像」為題對談。

上次高達網上露面已是2018年康城電影節中為《圖像策》宣傳（電影海報）

短短個半小時中，高達談及新浪潮電影以及個人創作之餘，亦廣談文學、藝術、當代傳媒甚至醫療。對談中，高達指自己不斷嘗試以新形式敍事，若疫情許可，自己將繼續電影創作，新片構思以木偶劇音樂為題，一眾影迷可拭目以待。

重溫高達經典《斷了氣》劇照：

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問及疫情下於家中有何可做，高達一如其電影作風，拋出一句「電視使人遺忘，電影教人記起」（Television creates oblivion. Cinema makes memories.），建議大家在家中不忘多看電影消閒。

錄影將於數週內配上英文字幕後上載到YouTube。（IG@ecal_ch）

這次對談全程以法文進行，不過ECAL表示，錄影將於數週內配以英文字幕後會上載到學院YouTube頻道，大家居家抗疫清單 ，又多一項寓學習於娛樂的To-do-list。