【新冠肺炎】VOGUE意大利版全白封面　沒有名牌、名模只有希望

新冠肺炎COVID-19對時尚界別的影響不斷浮現，不但時裝騷暫停、新品延期，甚至一些品牌因資金不足，出現營運危機。 《VOGUE》雜誌封面一向Sell靚人靚衫靚景，可是在疫情陰霾下，意大利版4月號一改作風，換上全白色示人。

3月別《VOGUE》意大利版仍是行一貫靚人靚景路線（VOGUE ITALIA）

按圖看3月份封面女郎：

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3月份的《VOGUE ITALIA》以「The Real Girl of the Season」為主題，封面仍是採用靚人靚衫路線，不過這位做出高難度動作的模特兒Ida，其實不是「人」，而是虛擬人物，「她」穿上Giorgio Armani新裝登上封面，成為雜誌史上第一位虛擬Cover Girl。

4月號本來同樣以模特兒為封面（VOGUE ITALIA）

起初，4月號《VOUGE》意大利版仍打算用模特兒為封面，並從世界各地模特兒中尋找適當人選，以配合「Global」主題，雜誌總編輯Emanuele Farneti推舉意大利新生代名模Vittoria Ceretti，並於3月13日在社交媒體發布宣傳照。

不過，意大利的新冠肺炎疫情持續，至今（4月9日）當地多達13萬9千多人確診，死亡人數更是全球最高，有1萬7千多人。最終雜誌在出版前決定換上全新的封面和內容，繼上次虛擬Cover Girl後，再迎來《VOGUE》另一個「第一次」——全白的封面，沒有名牌、沒有名模，只有最純粹的白色。

雜誌首次用上全白色封面（VOGUE ITALIA）

《VOGUE》官方表示，雜誌百年歷史中，經典戰爭、災難和恐怖主義，仍是堅守

高尚傳統，從不會假裝看不見。至今次全白色封面設計，雜誌也進行了解讀，「不論任何事情，當人們將離世，醫護人員冒著生命危險，世界變得不一樣，但Vogue Italia基因不變。」雜誌除了以這顏色向同穿白衣的醫護致敬外，白色還有另一層意義：「決定推出我們史上第一個全白封面，並非沒有合適圖片；這剛剛相反，我們之所以選擇這顏色，是因為白色同時代表了許多事物。白色不是投降，而是一張等待書寫的白紙，全新標題、故事即將開始。」