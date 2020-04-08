【新冠肺炎】村上隆親自提案索帶圖案口罩　數量限定價錢超高昂

或許經過新冠肺炎一役後，口罩這門醫護用品，自此就如手機殼一樣，成為時尚、藝術世界的寵兒。

村上隆絕對是世上最懂得搵水的藝術家。（medium）

而最新加入這個口罩潮流市場的單位，就有日本頂尖藝術家村上隆，這位擅長設計得意卡通圖案人物的鬼才，今次就打造出6款口罩品，分為多種顏色，並分為印上村上隆經典的太陽花Flower和日本妖怪AMABIE的圖案，十分趣怪。

Takashi Murakami / kaikai kiki FLOWER MASK ¥5,182。（cherry）

Takashi Murakami / kaikai kiki AMABIE MASK ¥5,182。（cherry）

從產品照片觀看，口罩以布料製造，雖然防菌能力應該一般，出街時要內部才配戴專業醫護用口罩才叫安全，但口罩的外型造工皆精美，一來布料堅挺厚實，就算多次沖洗之後，依然美觀耐用；二來口罩的配色十分特別，既有灰炭色、亦有軍綠色、也有暗花版本的黑色設計，外型的確有別於坊間所見到的一般口罩，潮流美感無疑濃烈得多。再加上口罩左右兩邊綁帶均設有索扣，方便用家自行調節長短，別具機能性。

背部設計。（cherry）

口罩左右兩邊綁帶均設有索扣，方便用家自行調節長短。（cherry）

然而，這麼一款由村上隆設計，並印有招牌標記的口罩，售價注定不便宜，盛惠¥5,182日元一個，數百港元一個口罩，本來就誇張，但更誇張的是這批口罩在日本國內極之罕有，售價的地方少之又少，而且異常渴市，好像一間位於福岡的時裝店cherry般，昨日才店內、網上公開發售，現在不需一日的時間，經已被搶購一空，全部款式呈Sold Out狀態，堪稱一物難求，香港會否有時裝店有幸出售，實在是未可知的事。