【Nendo】新作跨界進軍美妝界　比手袋、文具、咖啡聯乘更有趣？

當全球各地因新冠肺炎COVID-19下，人人擔心無工返的時候，日本設計公司Nendo卻馬不停蹄地推出新產品，而他最新聯乘合作的對象則是BGBT株式会社，雙方攜手打造一系列時尚又貼心的美容產品及服務，為人帶來意料之外的驚喜。

Nendo最近與BGBT株式会社合作 。（nendo.jp）

Nendo創辦人佐藤大（Oki Sato）的設計向來量多質優，今個年度只過了短短四個月，已在東京新宿完成了一棟名為「Stairway House」的全新住宅，亦於本月較早前推出自家手袋mai，兩款設計均讓人眼前一亮。

按圖看Nendo今年新設計：

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近日佐藤大再推出新設計，與線上美妝公司BGBT株式会社合作，共同打造一系列美容產品及服務。

Nendo與BGBT株式会社合作，提供一站式美容服務。（BGBT株式会社）

是次合作當然是由Nendo負責產品設計的部份。為配合BGBT株式会社為買家提供的線上皮膚分析和光學治療，Nendo特地設計了一款內置光學治療功能的設備。該設備以黑色及玫瑰金色物料製成而成，外型簡潔時尚，中間位置微微內陷，藉以附合人體的線條結構，方便用家使用。



Nendo及BGBT株式会社貼心地考慮到大家對光學設備的憂慮，因此設備中配備了一個能放大30倍的高清鏡頭，BGBT株式会社能透過影像進行皮膚分析，繼而為用家度身訂製出最適合的護膚乳液。

內置光學治療功能的設備。（nendo.jp）

BGBT株式会社每三月會為用家重新分析皮膚狀態，然後調整護膚乳液的成份，確保用家得到最貼心的服務。用家每個月都會收到由BGBT株式会社寄出的最新乳液，安在家中即塗可收到產品，減省前往專門店選購的時間。

BGBT株式会社每三月會為用家重新分析皮膚狀態，然後調整護膚乳液的成份。（BGBT株式会社）

除了選購程序簡單，整個護膚程序同樣方便：在塗抹乳液後，用家只需透過設備內的LED燈光，便可自行完成整個光學護膚程序，非常適合繁忙上班族及保持社交距離的人士使用。

而護膚乳液的容器當然亦由Nendo設計。乳液容器同樣以黑色及玫瑰金色物料打造而成，呼應光學設備的外型，構成一組時尚先進的美容產品組合。

光學設備及乳液（nendo.jp）

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設計向來以新奇獨特而為人熟悉的Nendo，過去多次設計出出乎大家所料的有趣作品，包括雲朵體重機、杯麵餐具、依照人體線條特製的文具系列、與丸山珈琲聯手製作扭蛋自助咖啡廳、與Longchamp合作的Le Pliage變奏版手袋、與MEDICOM TOY聯乘的BE@RBRICK shadow公仔等。而Nendo於2017年推出的可循環再用口罩，在肺炎肆虐的近日亦再次被網民熱烈討論及搶購。今次Nendo意外地「跨界」踏足美妝界，設計同樣時尚又貼心，讓人加倍期待Nendo往後的設計。

回顧Nendo各種有趣跨界聯乘合作：