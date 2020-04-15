【CHANEL】Gabrielle、老佛爺創造經典　新Tweed Jacket能突破？

每個年代都有忘不了的歲月。講述時裝史，大概不能忘卻1954年。 那年Gabrielle Chanel女士在紙上揮筆一畫，透過挺直方正的CHANEL Jacket將法國精神自由、平等、博愛具象化，展示出設計師的靈魂，同時刻劃出現代女子應有的身姿：俐落、剛毅、自由。 自老佛爺Karl Lagerfeld逝世，Virginie Viard繼任CHANEL創意總監一職將近一年。在這一年間，Virginie Viard為品牌經典Tweed Jacket帶來更細緻多變的時代感。

Virginie Viard繼任CHANEL創意總監一職將近一年，為品牌注入了不少現代元素。（CHANEL）

愛人間的擁抱、觸碰、纏綿，她於二十年代中期，從英國情人威斯敏斯特公爵（Duke of Westminster）獲得愛情，在觸碰之間感受男裝衣料那與別不同的柔軟舒適，從而開始研究如何加強衣料的舒適程度，終在1954年，以輕盈的軟呢打造出CHANEL Jacket，自此改寫了時裝史。

Gabrielle Chanel女士（CHANEL）

Rue Cambon總部的「套裝裁縫工作室」依照Gabrielle Chanel女士的草圖，將男裝服裝常用的軟呢及平織布用於女裝之上，再從衣服的整體結構下進行改革，將袖位提高、減去累贅的胸褶位，令前幅柔軟而筆挺，再將後幅位置以一條近乎不可見的線位鞏固外套的結構，下擺位置縫上一條鍊條，整件外套的線條從而變得筆直流暢卻又順服柔軟。

外套襯裡的製作同樣嚴謹——襯裡與軟呢的裁片數目相同，呼應她經常掛口邊的一句話：「外套要內外漂亮如一」，最後再利用樹脂、金屬鈕扣飾、獅子圖像，麥穗、山茶花或雙C標誌作點綴。從此女子不需以繁重的衣履取悅他人，同時可以大方展露女性的優雅貴氣，自由而溫柔大概便是如此。

經典CHANEL Jacket一覽：

1983年，Karl Lagerfeld接手CHANEL，並於翌年成為品牌創意總監。在Karl Lagerfeld的帶領下，品牌成功維繫創新與經典，此一平衡尤其體現在品牌的經典外套之上。

早於1985年，Karl Lagerfeld便把CHANEL Jacket從套裝中解放，透過搭配牛仔褲為CHANEL Jacket下了一個嶄新的定義。其後三十多年，他在各個系列中透過運用各種工藝、布料、技術，在經典的基調中展示他的創意——以外套搭配短褲、泳衣、甚至婚紗；在Tweed Jacket上釘亮片、珠子、鑲羽毛、織入條狀的薄紗、阿剛紗、雪紡、蕾絲、牛仔布、皮革；甚至在2015 A/W系列中以Selective Laser Sintering技術製作外套，多次為CHANEL Jacket寫下令人難忘的註腳。

CHANEL 2015 A/W系列以Selective Laser Sintering技術製作外套。（CHANEL）

2012年， Karl Lagerfeld更親自出版攝影集《 The Little Black Jacket: Chanel 's classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld 》，收錄超過100幅名人模特兒穿上CHANEL小黑外套後的照片。他在書中指出：「時尚世界有些設計歷久彌新：例如牛仔褲、白襯衫，當然亦少不了一件CHANEL外套。」

Karl Lagerfeld出版的攝影集《 The Little Black Jacket: Chanel 's classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld 》，（GettyImages）

不少明星都是CHANEL Jacket的捧場客：

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去年Virginie Viard接任品牌創意總監一職。作為兩代時裝傳奇人物的接班人，萬眾期待Virginie Viard的成績。結果在過去一年間，她以現代女性獨有的生活體驗，為品牌經典外套注入細緻的時代感，讓女子能在時尚且舒適的保護下隨心所欲地表達愛與慾。

無論是2019/2020 Cruise Collection、SS2020，抑或是2019/20工藝坊系列，CHANEL Jacket都是箇中主線。在2019/2020 Cruise Collection中，Virginie Viard把CHANEL Jacket變奏成四個或六個口袋、有領或無領、柔和肩線或圓膊方膊、衫身有長有短、單襟或孖襟，穿皮金鍊腰帶等，使人目不暇給。

2019/2020 Cruise Collection（CHANEL）

在SS20中，Virginie Viard以「Nouvelle Vague」為起點，將軟呢演化成連身衣、打褶連身裙，或以荷葉領及荷葉袖點綴，並以黑色、雙色、幻彩、條子或方格軟呢外套，配上鮮色襯裡、珠寶鈕扣、精美刺繡飾辮，襯短褲、百慕達短褲或喇叭半截裙，塑造出新時代下的CHANEL女子。

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而在2019/20工藝坊系列中，Virginie Viard從Gabrielle Chanel於1960年設計的一款粉紅軟呢套裝取得靈感，運用紮染概念打造出一款內設漸變色襯裡的粉紅軟呢套裝。另一款則以23,000塊不同顏色的珠片，透過拼貼式刺繡工藝，打造出一件震撼的CHANEL Jacket。

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在SS2020高訂服系列中，Virginie Viard以影響Gabrielle Chanel一生的奧巴津修道院（The abbey of Aubazin）為起點，並以黑、白二色的斜紋軟昵、輕紗、蕾絲作為系列定調，打造出一系列軟昵套裝。

+ 4 + 3 + 2

在最新面世的FW20中，Virginie Viard不但破天荒地以直播形式展示設計，亦首次在CHANEL Jacket配上按鈕，藉此塑造更有活力的感覺。外套另以Montex工坊的幾何形刺繡、扇形裝飾、飾辮甚至羽毛點綴，營造不一樣的效果，就似現代的女子般具有千百種模樣，活出千百萬種人生般的自由與精彩。