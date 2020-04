【CHANEL】Gabrielle、老佛爺創造經典　新Tweed Jacket能突破？

每個年代都有忘不了的歲月。講述時裝史,大概不能忘卻1954年。 那年Gabrielle Chanel女士在紙上揮筆一畫,透過挺直方正的CHANEL Jacket將法國精神自由、平等、博愛具象化,展示出設計師的靈魂,同時刻劃出現代女子應有的身姿:俐落、剛毅、自由。 自老佛爺Karl Lagerfeld逝世,Virginie Viard繼任CHANEL創意總監一職將近一年。在這一年間,Virginie Viard為品牌經典Tweed Jacket帶來更細緻多變的時代感。

Virginie Viard繼任CHANEL創意總監一職將近一年,為品牌注入了不少現代元素。(CHANEL)

愛人間的擁抱、觸碰、纏綿,她於二十年代中期,從英國情人威斯敏斯特公爵(Duke of Westminster)獲得愛情,在觸碰之間感受男裝衣料那與別不同的柔軟舒適,從而開始研究如何加強衣料的舒適程度,終在1954年,以輕盈的軟呢打造出CHANEL Jacket,自此改寫了時裝史。

Gabrielle Chanel女士(CHANEL)

Rue Cambon總部的「套裝裁縫工作室」依照Gabrielle Chanel女士的草圖,將男裝服裝常用的軟呢及平織布用於女裝之上,再從衣服的整體結構下進行改革,將袖位提高、減去累贅的胸褶位,令前幅柔軟而筆挺,再將後幅位置以一條近乎不可見的線位鞏固外套的結構,下擺位置縫上一條鍊條,整件外套的線條從而變得筆直流暢卻又順服柔軟。

外套襯裡的製作同樣嚴謹——襯裡與軟呢的裁片數目相同,呼應她經常掛口邊的一句話:「外套要內外漂亮如一」,最後再利用樹脂、金屬鈕扣飾、獅子圖像,麥穗、山茶花或雙C標誌作點綴。從此女子不需以繁重的衣履取悅他人,同時可以大方展露女性的優雅貴氣,自由而溫柔大概便是如此。

1983年,Karl Lagerfeld接手CHANEL,並於翌年成為品牌創意總監。在Karl Lagerfeld的帶領下,品牌成功維繫創新與經典,此一平衡尤其體現在品牌的經典外套之上。

早於1985年,Karl Lagerfeld便把CHANEL Jacket從套裝中解放,透過搭配牛仔褲為CHANEL Jacket下了一個嶄新的定義。其後三十多年,他在各個系列中透過運用各種工藝、布料、技術,在經典的基調中展示他的創意——以外套搭配短褲、泳衣、甚至婚紗;在Tweed Jacket上釘亮片、珠子、鑲羽毛、織入條狀的薄紗、阿剛紗、雪紡、蕾絲、牛仔布、皮革;甚至在2015 A/W系列中以Selective Laser Sintering技術製作外套,多次為CHANEL Jacket寫下令人難忘的註腳。

CHANEL 2015 A/W系列以Selective Laser Sintering技術製作外套。(CHANEL)

2012年, Karl Lagerfeld更親自出版攝影集《 The Little Black Jacket: Chanel 's classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld 》,收錄超過100幅名人模特兒穿上CHANEL小黑外套後的照片。他在書中指出:「時尚世界有些設計歷久彌新:例如牛仔褲、白襯衫,當然亦少不了一件CHANEL外套。」

Karl Lagerfeld出版的攝影集《 The Little Black Jacket: Chanel 's classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld 》,(GettyImages)

去年Virginie Viard接任品牌創意總監一職。作為兩代時裝傳奇人物的接班人,萬眾期待Virginie Viard的成績。結果在過去一年間,她以現代女性獨有的生活體驗,為品牌經典外套注入細緻的時代感,讓女子能在時尚且舒適的保護下隨心所欲地表達愛與慾。

無論是2019/2020 Cruise Collection、SS2020,抑或是2019/20工藝坊系列,CHANEL Jacket都是箇中主線。在2019/2020 Cruise Collection中,Virginie Viard把CHANEL Jacket變奏成四個或六個口袋、有領或無領、柔和肩線或圓膊方膊、衫身有長有短、單襟或孖襟,穿皮金鍊腰帶等,使人目不暇給。

2019/2020 Cruise Collection(CHANEL)

在SS20中,Virginie Viard以「Nouvelle Vague」為起點,將軟呢演化成連身衣、打褶連身裙,或以荷葉領及荷葉袖點綴,並以黑色、雙色、幻彩、條子或方格軟呢外套,配上鮮色襯裡、珠寶鈕扣、精美刺繡飾辮,襯短褲、百慕達短褲或喇叭半截裙,塑造出新時代下的CHANEL女子。

而在2019/20工藝坊系列中,Virginie Viard從Gabrielle Chanel於1960年設計的一款粉紅軟呢套裝取得靈感,運用紮染概念打造出一款內設漸變色襯裡的粉紅軟呢套裝。另一款則以23,000塊不同顏色的珠片,透過拼貼式刺繡工藝,打造出一件震撼的CHANEL Jacket。

在SS2020高訂服系列中,Virginie Viard以影響Gabrielle Chanel一生的奧巴津修道院(The abbey of Aubazin)為起點,並以黑、白二色的斜紋軟昵、輕紗、蕾絲作為系列定調,打造出一系列軟昵套裝。

在最新面世的FW20中,Virginie Viard不但破天荒地以直播形式展示設計,亦首次在CHANEL Jacket配上按鈕,藉此塑造更有活力的感覺。外套另以Montex工坊的幾何形刺繡、扇形裝飾、飾辮甚至羽毛點綴,營造不一樣的效果,就似現代的女子般具有千百種模樣,活出千百萬種人生般的自由與精彩。