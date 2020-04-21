Hermes｜Birkin丶Kelly以外五大經典手袋　其中一款每年只出5個 ?

HERMES愛馬仕經歷了上百年的時間洗禮，從巴黎的一家小小馬具店發展成現在的頂級奢侈大牌，期間積累了一大批經典作品。在手袋方面，除了最受歡迎的柏金袋（Birkin）和凱莉袋（Kelly）之外，愛馬仕其他系列的手袋，同樣值得你的關注。接下來，我們來詳細解讀愛馬仕手袋系列及其經典特徵，或許在入手柏金袋之前，愛馬仕這些同樣大有來頭的手袋系列也是不錯的選擇。

1. Lindy

Lindy袋可說是愛馬仕最具名媛風範的手袋，更輕鬆優雅，而且大小可調節，自由度頗高，側邊較多功能收納小物件，相當實用。Lindy雖然沒有柏金袋和凱莉袋搶手，但在愛馬仕中也可說是非常歡迎且獨特的袋款，因為它的重量非常輕，平常出門跟出國都非常實用。

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2. Constance

這是繼凱莉袋和柏金袋後，愛馬仕旗下第三大難買的袋款。Constance小巧玲瓏易於攜帶，「H」標誌極具個性。不過難買不是因為搶購的人多，而是產量太少，很多專門店一年到貨不超過5個。這樣一款小小的袋，有50多個零件及皮件，製作工藝複雜。能製作Constance的愛馬仕工匠不多，為愛馬仕做袋的師傅的工藝水平和對高質量的把控是出了名的精湛和嚴苛。製作一只Constance手袋，需要一位技術嫻熟的專業工匠耗時至少14個小時才能完成。幾乎每一個工作步驟都是工匠手工完成。

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3. Picotin Lock

作為Hermes的入門級袋，因為是全皮的材質，Picotin Lock的價格比帆布款會貴。這款不同於Hermes其他系列的袋袋形狀，Picotin Lock採用了大方的桶狀，一把小鎖頭，點綴恰到好處的精彩，整體看來，簡單毫不繁雜。這款袋上市於2002年，雖然算是比較晚推出的手袋，但是它非常有人氣。Picotin Lock這款的設計靈感就來源於裝馬糧的桶，而它的這個形狀像極了菜市場中的菜籃，所以它在中國的另一個名字就叫「菜籃子」。

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4. Evelyne

Evelyne與其他手袋相比，價格便宜許多，但手袋的質量卻無可挑惕。Evelyne外觀設計的非常簡單，線條流暢，袋前面以打洞的方式印出品牌標誌性的“H”字母，讓人一看便知是愛馬仕，長而堅實的肩帶讓這一款手袋背在身上非常舒適。且手袋有四種尺寸，可以依照你的喜好做選擇。

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5. Garden Party

Garden Party最初的用途是園藝家用的可以裝園藝剪刀的提袋，而現在還真的成為我們花園派對的最佳手袋。簡單的設計，結實的牛皮。安定的底座，適中的背帶。就可以知道她適應所有的休閒活動，搭配所有的休閒服飾。而且此款牛皮的質感是非常的綿柔，心情不好的時候，提起她就如同提起了好心情。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛馬仕除了柏金包、凱莉包 還有沒有其他推薦的包？】