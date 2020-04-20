【NIKE風格】流線型LED臉罩向一剔致敬　前衛設計有抗疫作用嗎？

近日有位南韓設計師從NIKE過去的設計取材，設計出一款LED mask。流線型面罩的面世竟不是為了抵抗新冠肺炎，而有其他作用？

某位南韓設計師從NIKE過去的設計取材，設計出一款LED mask。（2020 PDF HAUS）

新冠肺炎COVID-19肆虐，口罩頓時成為城市搶手貨。為了應付坊間需求，不少品牌先後將廠房轉為生產口罩，為抗疫出一分力。

南韓設計師Ｍin Chang Kim則以NIKE為靈感，設計出一款外型前衛的面罩。

計劃名為「If Nike release a cosmetics LED mask?」設計師Ｍin Chang Kim非常欣賞NIKE為年輕女性帶來的培力作用，因此參考了NIKE的風格，針對二十至四十歲的女性，設計出具有三種配色並且內置LED燈的美容面罩，希望藉此幫助年輕女性建立自信，從而培養出更好的自我管理及自我發展。

點擊下圖360度欣賞面罩的設計：

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整個面罩由塑料外殼、面墊、符合人體結構的LED面墊，以及纏繞在頭上的橡膠帶無縫結合而成。塑料外殼印有NIKE簽名式品牌標誌，內裡則有四個以LED燈製成的NIKE字樣及標誌，另亦印有品牌口號「JUST DO IT.」，幾可亂真。面罩除了具有光學作用外，亦配備了臉部按摩器，增添面罩的功能性。

點擊欣賞面罩的設計圖：

整個面罩由塑料外殼、面墊、符合人體結構的LED面墊，以及纏繞在頭上的橡膠帶無縫結合而成。（2020 PDF HAUS）

不過大家要留意，此面罩是設計師以NIKE為靈感的設計，並非真的由NIKE製作及銷售，僅是致敬式創作而已。