Hedi Slimane與串流平台合作　CELINE總監十大最愛電影有哪些？

CELINE藝術、創意及形象總監Hedi Slimane近日與獨立電影串流平台MUBI合作，推出限時免費欣賞電影服務，更親自挑選10部最愛電影，展示出極高的藝術品味。

Hedi Slimane近日與獨立電影串流平台MUBI合作，推出限時免費欣賞電影服務。（CELINE）

新冠肺炎COVID-19持續在歐美地區蔓延，不少博物館及影視平台先後推出免費觀賞服務，為大家解悶兼且提高文化修養。昨日不單Netflix宣布免費開放部份節目的觀賞權限，CELINE亦宣布Hedi Slimane與獨立電影串流平台MUBI破天荒合作，由即日起至5月31日，免費提供10部電影的觀賞連結。

Hedi Slimane親自挑選10部最愛電影，展示出極高的藝術品味。

以下10部電影由Hedi Slimane親自挑選，不少是電影大師的經典之作，亦有電影新星的出色作品。清單內的作品均在電影圈中取得高度評價，而Hedi Slimane亦認為以下電影，是一生之中最少觀看一次的優秀作品。相信大家都相當熟悉Hedi Slimane的時裝設計，他的心水電影大家又欣賞過幾多齣？

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