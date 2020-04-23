【Burberry】最新環保系列面世　創新物料包含意想不到的成份？

2020年僅過了四個多月，世界已接連發生各種天災人禍，讓人反思過度發展所帶來的禍害。 時裝界近年致力轉變，多個品牌先後承諾不再出產皮草，以及改以環保物料製作系列。Burberry昨日亦宣布加入環保時裝的行列，致力為社群及世界作出正面的貢獻，值得支持。

Burberry出26款全以有機原料以及回收自然纖維打造而成的環保服飾系列「ReBurberry Edit」。（Burberry）

事實上Burberry開展社會與環境計劃長達十年之久，至今超過三分二產品符合最少一項環保要求。為了進一步達至環保及永續的目標，品牌宣布將在SS20系列，推出環保服飾系列「ReBurberry Edit」。

系列總共有26款產品，當中包括經典Burberry風衣、加上按釦與Vintage格紋的單排扣大衣、Cannon腰包、Horseferry印花背包等，全以由漁網、碎布、工業塑膠再造而成的ECONYL® 再生紗線製成，太陽眼鏡則以先進生物醋酸纖維製作而成。以再生物料再造而成的決定，如同為廢棄物帶來第二生命，同時減低地球的負擔。

點擊下圖欣賞更多「ReBurberry Edit」產品：

+ 4 + 3 + 2

除了物料選擇上更趨環保，「ReBurberry Edit」整個生產過程同樣嚴謹：在製作軍裝大衣及斗篷時要求工廠節約水電，所有生產設施亦經檢察，符合碳排放標準，全方位減少浪費。

在推出「ReBurberry Edit」的同時，品牌亦推出全新開心果綠永續標籤。標籤宛如環保證書的化身，表示產品符合各項嚴謹的環保要求，包括採用有機原料或回收自然纖維成分、生產設施或社會倡議符合碳排放標準、保證支付工人薪資或提供福利等。從此之後，大家只需憑藉此一標籤，即可找到品牌的良心設計。

點擊下圖欣賞「ReBurberry Edit」Lookbook穿搭示範

+ 3 + 2

Burberry同時以〈巴黎氣候協定〉及〈聯合國永續發展目標〉所設立的目標，訂立了一份為期五年的社會責任議程，期望品牌的商品、商品營運、製作過程將於2022年達至100%環保化。其時品牌將全面使用可再生能源系列所提供的電力，據悉能有效減少95%溫室氣體排放；同時啟動再生基金，從農業層面著手，促進土壤的碳捕捉能力、改善分水嶺與土質健康、減少土壤鹽化、維護生物多樣性棲地。

自Riccardo Tisci上任創意總監後，無論在設計抑或營銷手法上均致力革新，為Burberry這個經典品牌注入活力及時代感。今次的「ReBurberry Edit」系列以及2022年的社會責任議程，正是時裝設計師正面回應時代的表現，值得加許。