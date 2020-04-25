Converse愛藝術　無名新人比COMME des GARÇONS PLAY聯乘更吸引？

Converse近日可謂聯乘不斷。繼上月推出COMME des GARÇONS PLAY x Converse Chuck Taylor All Star '70 Hi最新配色後，昨日再由Dover Street Market Ginza公布二者將於本月下旬推出Chuck 70的聯乘變奏版。 除此之外，Converse日前亦與Tyler, the Creator合力策劃「ARTIST SERIES」，帶來另一款Chuck 70，為大家帶來不同選擇。

COMME des GARÇONS PLAY x Converse近日再度合作。（Dover Street Market）

COMME des GARÇONS PLAY與Converse的合作並非新鮮事，卻依然有價有市。有見及此，雙方至今仍然合作無間，上月便合力推出三款最新配色的Chuck Taylor All Star'70 Hi，青綠、粉紅、淺藍三款春夏感十足的顏色，加上藝術家Filip Pagowsk的紅心圖案，為買家帶來新鮮感。

+ 6 + 5 + 4

繼Chuck Taylor All Star'70 Hi後，昨日Dover Street Market Ginza再公布COMME des GARÇONS PLAY x Converse的最新聯乘成果。是次合作，雙方以Converse經典鞋款Chuck 70為基礎，並將紅心圖案有規律地印滿整個鞋面。鞋子具有黑、白二色可供選購，每種配色分別有高筒、低筒的選項，將於4月29日於Dover Street Market Ginza的e-shop正式發售。

點擊了解COMME des GARÇONS PLAY x Converse Chuck 70細節：

+ 6 + 5 + 4

+ 8 + 7 + 6

除了與COMME des GARÇONS PLAY的聯乘系列外，Converse早前亦與Tyler, the Creator共同策劃出「ARTIST SERIES」，藉著此企劃為有才華的新晉藝術家提供發揮機會，由藝術家Spencer設計的變奏版Chuck 70早前上架。

藝術家Spencer設計的變奏版Chuck 70於本月23日率先登場。（Converse）

Tyler, the Creator於2015年在佛羅里達州遇上寂寂無名的Spencer，即被他的插畫本所吸引，儘管經已事隔數年，Tyler, the Creator依然沒有忘記Spencer，更提攜他加入「ARTIST SERIES」企劃，非常難得。

Spencer同樣選取品牌經典鞋款Chuck 70為基礎，在鞋面上畫滿形象各異的人物繪畫，畫作精緻細膩，情感滿溢，同時色彩繽紛，不失趣味。Tyler, the Creator x Converse Chuck 70定價$799港元，僅於指定JUICE, EXI.T店鋪及HBX.com 發售，相信一眾Converse迷今個春夏要大破財了。

點擊了解Tyler, the Creator x Converse Chuck 70細節：