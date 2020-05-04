【新冠肺炎】Moncler疫情送暖　星級設計師歌單中藤原浩最愛的是…

因應新冠肺炎COVID-19人們居家抗疫，Moncler Genuis早前在Spotify公布由藤原浩、Matthew Williams、Craig Green等選曲的歌單，一起享受星級設計師的音樂品味。

時裝跟音樂一向關係密切，不論是服飾設計概念，以至時裝騷場上的背景音樂，都找到音樂的蹤影。

Moncler重量級聯乘企劃Moncler Genuis，先後找來Fragment Design、1017 ALYX 9SM、Craig Green等單位合作，絕對是時尚潮流界的震撼彈，他們將Moncler原有特質，再各自混合自家的DNA，帶來耳目一新設計，完全不是單純加入雙方Logo就完事的所謂「Crossover」。重溫Moncler Genuis各種聯乘：

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今次Moncler Genuis並非推出新服飾，而是找來相關設計師在音樂串流平台發表歌單，品牌CEO Remo Ruffin在新冠肺炎COVID-19下，跟Spotify合作推出歌單「Moncler Shares Warmth」系列，讓大眾不論是居家抗疫、家中工作，還是在外保持社交距離時，都可以聽聽音樂放鬆心情，不至令整個生活只有疫情。

作為最愛音樂設計師之一，製作歌單怎可少了藤原浩。（Moncler）

藤原浩愛音樂人所共知，他自己本身也是音樂人和監製，在他的歌單中就包含了不同年代和風格的作品，打頭陣是他近期最愛的英國知性音樂人The Durutti Column，話說早前他穿過VIVA STRANGE BOUTIQUE推出The Durutti Column的「The Return Of The Durutti Column」Blouson，隨即令這風褸被搶購一空，所以由這音樂人開場最能反映潮流教父此刻的心情，歌單中還有他最愛的The Specials、John Lennon，以及King Krule、Phum Viphurit等新生代名字，可見藤原浩對音樂新舊共融的開放態度。

藤原浩近來最愛英國知性音樂人The Durutti Column，還身穿他的別注風褸。（IG@fujiwarahiroshi）

1017 ALYX 9SM主帥Matthew Williams送上Joy Division、New Order、The Smashing Pumpkins等Indie經典、又有Aphex Twin、Oneohtrix Point Never等Electronica單份，那份黑暗與冰冷跟他設計風格不謀而合；至於Craig Green

和Remo Ruffin較多一點主流成份，前者有Madonna、ABBA，後者則有Lady Gaga、Queen，不過送暖的大前題下，甚麼風格並不是重點，而是以音樂跟大家共同渡過這難關。