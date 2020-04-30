【Rolex】玩轉王家衛後再二創勞力士　MADSAKI畫出不一樣Daytona

與UNDERCOVER、CLOT等潮牌關係密切的日本藝術家MADSAKI，無懼新冠肺炎的影響，較早前透過由村上隆主理的官方紀念品店舖Tonari no Zingaro，發布了三幅以Rolex Daytona及GMT Master為藍本的絲網印刷畫作。

MADSAKI透過由村上隆主理的官方紀念品店舖Tonari no Zingaro發布了三幅畫作。（MADSAKI）

曾於去年七月來港開辦個人展覽《If I Had a Dream》的MADSAKI，儘管於日本大阪出生，但自六歲起移民美國新澤西州，後來更於紐約就讀Parsons School of Design，因此MADSAKI的作品蘊含濃厚的美國風情，幽默且極具玩味。按圖重溫MADSAKI二創港產片作品：

+ 4 + 3 + 2

擅於以油漆作畫的MADSAKI，過往經常從電影、名人、名畫中取材，透過他的一雙巧手，把畫框中人物的臉畫成一個個正在流淚的笑臉，構成強烈的對比。近日MADSAKI卻轉以Rolex為主題，以細線及噴漆重新詮釋出一系列Rolex錶款。

點擊欣賞MADSAKI以Rolex錶款為藍本的作品：

+ 8 + 7 + 6

其中三幅以Rolex Daytona及 GMT Master為藍本的絲網印刷畫作，近日更在由村上隆主理的官方紀念品店舖Tonari no Zingaro中出售，每張尺寸為500×500mm，定價¥130,000（約$9,390港元），僅於日本地區販賣。大家認為MADSAKI的Rolex二創吸引嗎？

是次出售的畫作：