【HAYN】與UNDERCOVER再度合作出拖鞋　大量日牌也是其支持者

夏天將至，除了怒著波鞋外，涼爽的拖鞋也是大熱之選。

HAYN × UNDERCOVER。（HAYN）

以前提起潮流膠拖鞋，大家都會立即想起巴西代表Havaianas，不過近年美國夏威夷卻爆出一個超有力挑戰者，名曰HAYN，單單聽上去大家可能都認為它名不經傳，但願意和他進行聯乘合作的品牌，卻盡是當前潮流世界大紅大紫的單位。由日本的UNDERCOVER、Hysteric Glamour、White Mountaineering、Bedwin & The Heartbreakers、夏威夷的Kicks Hawaii、Sig Zane以至香港代表CLOT都先後與之合作過生產別注，實在厲害。

HAYN自家的拖鞋款式。（HAYN）

當然除了星級合作名單外，HAYN本身也有其得天獨厚之處，它可是一個以夏威夷文化以及大自然元素作為靈感的品牌，夏威夷人的熱情以及當地優美的景觀，均透過HAYN的拖鞋表現在來，舒適得來，又具備環保精神。至於造工方面，HAYN出品絕不馬處，以全天然5L塑膠作為主物料，並將每對拖鞋分成上、下兩層。上層的5L塑膠處理得相對軟柔，確保用家的腳部解感舒適（這點對於拖鞋尤為重要，因為拖鞋通常都不會伴隨襪子穿著，近年的拖鞋配襪子現像，只不過是潮流使然）；而下層部底塑膠處理得更硬之餘，亦加入了標誌性的條子紋圖案在大底之中，加強其防滑和耐磨能力。

HAYN與UNDERCOVER合作的版本。（HAYN）

HAYN與UNDERCOVER合作的版本。（HAYN）

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而更重要的事，今個夏天HAYN將會與老拍檔UNDERCOVER再度合作，打造兩款別注Crossover，有別於上次的七彩繽紛，今次合作以全黑色作主題，冷峻得多之餘，亦於鞋床位置加入了皮革元素，強化高級感。此外兩款拖鞋的鞋面設計十分兩極，一款印有「Future is the Past」白色字體，既簡約亦對比鮮明；另一款則將黑色吸血鬼圖樣隱藏在黑色鞋面之上，十分隱秘。（兩款拖鞋不日就會推出，定價分別在$207至$326美元之間）