NIKE｜NBA球王MJ出道初期穿的AJ1s上拍　料能破原$340萬成交價

不論各位是否籃球迷，也總會認識米高佐敦（Michael Jordan，台稱佐敦）這位NBA經典球王。適逢最近Netflix播放米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》，他在出道初期穿著的一雙Nike Air Jordan 1s球鞋，近日以US$10萬 - 15萬（HK$78萬 - 115萬）估價上拍，相信不少籃球狂熱粉絲乃至現役NBA球星，也對這件球王聖物充滿興趣。
Air Jordan（下稱AJ）乃Nike為米高佐敦這位品牌代言人特別製作的球鞋系列，推出多年賣過滿堂紅，系列已推出至第34代，至今為佐敦帶來US$13億收入。今次上拍的AJ1s，可說是整個系列的原點，是佐敦於1985年球季所穿的球鞋。
關於這雙球鞋的故事，可追溯至1984年，佐敦登陸NBA說起。在當年的NBA選秀會，佐敦獲芝加哥公牛隊挑選加盟。當時不同運動品牌，爭相尋找運動員當代言人。佐敦登陸NBA前，在高中時期已嶄露頭角，自然成為各大運動品牌的目標。
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🏀 👟 Game-worn and autographed by the legendary Michael Jordan, these Nike Air Jordan 1s from 1985 are now available for bidding in our special online sale: ‘The One | MJ’s Air Jordan 1s’. One of the most important basketball sneakers of all time, these sneakers were made exclusively by Nike for the NBA Chicago Bulls player, representing the first ever signature sneaker and paving the way for other star players like #ScottiePippen, #PennyHardaway, #CharlesBarkley, #KobeBryant, #LeBronJames and more to have their own signature shoes. Featuring the Chicago Bulls white, black and red colorway, the pair was worn by #Jordan during a pivotal early period of his career. Open for bidding through 17 May, head to our link in bio to learn more. #SothebysAirJordans #MichaelJordan #JUMPMAN #NBA
最近播出的紀錄片《The Last Dance》道出了當時一件趣事。眾所週知，佐敦最後與Nike合作，當上品牌的終身代言人。但其實佐敦向來喜歡另一品牌Adidas的球鞋，希望與Adidas合作。不過，Nike為佐敦開出的優厚條件，Adidas沒法給予。結果證明Nike把注碼押在佐敦身上十分正確，簽約首年便帶來了US$1.26億收益，遠超Nike所預期的US$300萬收益。
佐敦在NBA生涯第一雙Nike球鞋為Air Ships。惟球鞋的紅黑配色遭NBA官方禁止，認為配色與佐敦的公牛隊球衣紅白配色差異太大，不可穿著出賽。後來Nike以此作為宣傳策略，將這對NBA禁鞋推出市場，結果大受歡迎。當時的宣傳口號「NBA把這鞋扔出球賽，幸而，NBA沒法阻止你們穿著」確實觸動了球迷們的反叛心理。
佐敦在NBA生涯第一雙Nike球鞋為Air Ships。（NBA官網圖片）
結果Nike在1985年，為佐敦設計出紅白配色的Air Jordan 1s作比賽球鞋，正是今次上拍這一雙。球鞋固然是以佐敦的尺碼製作，尺寸為US 13至13.5號，中筒設計，右腳內側附有佐敦簽名。
Nike為佐敦特製的AJ1s，與推出市面的版本尚有兩處不同。Nike推出市面的AJ1，只得高筒及低筒版本，沒有中筒。另一特別之處為紅色鞋帶，市面版本只可選配黑色或白色鞋帶。佐敦於1985年球季一直穿著這對AJ1s作賽，直至當年10月受傷休養。後來回歸賽場，佐敦已換上其他版本的AJ1球鞋。
佐敦於1985年球季一直穿著這對AJ1s作賽，直至當年10月受傷休養。後來回歸賽場，佐敦已換上其他版本的AJ1球鞋。（NBA官網圖片）
這對AJ1s原由球鞋收藏家Jordan Geller所藏。這位來自美國拉斯維加斯的收藏家，在當地建立Shoezeum博物館，展覽他的球鞋收藏。去年號稱「跑鞋界聖杯」的Nike Moon Shoe，亦是來自他的收藏。這雙跑鞋最終破紀錄US$43.7萬（HK$340萬）成交。且看今次佐敦穿過的AJ1s能否刷新紀錄。
提提大家，AJ1s現以網上拍賣形式上拍，有興趣的讀者可按此參與競投。拍賣時間至5月17日中午12時（美國東岸）結束，時間剛好是紀錄片《The Last Dance》最後一集播出之期，非常著時。
米高佐敦（Michael Jordan） NIKE Air Jordon 1s
製造年份：1985
估價：US$100,000 - 150,000
拍賣詳情
拍賣行：紐約蘇富比
專場：The One | MJ’s Air Jordan 1s
拍賣日期：2020/5/8 - 17｜12:00pm（美國東岸時間）
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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：米高佐敦初登NBA的傳奇球鞋 Nike Air Jordan 1s HK$78萬網上拍賣】