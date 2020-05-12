NIKE｜NBA球王MJ出道初期穿的AJ1s上拍　料能破原$340萬成交價

不論各位是否籃球迷，也總會認識米高佐敦（Michael Jordan，台稱佐敦）這位NBA經典球王。適逢最近Netflix播放米高佐敦的紀錄片《The Last Dance》，他在出道初期穿著的一雙Nike Air Jordan 1s球鞋，近日以US$10萬 - 15萬（HK$78萬 - 115萬）估價上拍，相信不少籃球狂熱粉絲乃至現役NBA球星，也對這件球王聖物充滿興趣。

Air Jordan（下稱AJ）乃Nike為米高佐敦這位品牌代言人特別製作的球鞋系列，推出多年賣過滿堂紅，系列已推出至第34代，至今為佐敦帶來US$13億收入。今次上拍的AJ1s，可說是整個系列的原點，是佐敦於1985年球季所穿的球鞋。

關於這雙球鞋的故事，可追溯至1984年，佐敦登陸NBA說起。在當年的NBA選秀會，佐敦獲芝加哥公牛隊挑選加盟。當時不同運動品牌，爭相尋找運動員當代言人。佐敦登陸NBA前，在高中時期已嶄露頭角，自然成為各大運動品牌的目標。

最近播出的紀錄片《The Last Dance》道出了當時一件趣事。眾所週知，佐敦最後與Nike合作，當上品牌的終身代言人。但其實佐敦向來喜歡另一品牌Adidas的球鞋，希望與Adidas合作。不過，Nike為佐敦開出的優厚條件，Adidas沒法給予。結果證明Nike把注碼押在佐敦身上十分正確，簽約首年便帶來了US$1.26億收益，遠超Nike所預期的US$300萬收益。

佐敦在NBA生涯第一雙Nike球鞋為Air Ships。惟球鞋的紅黑配色遭NBA官方禁止，認為配色與佐敦的公牛隊球衣紅白配色差異太大，不可穿著出賽。後來Nike以此作為宣傳策略，將這對NBA禁鞋推出市場，結果大受歡迎。當時的宣傳口號「NBA把這鞋扔出球賽，幸而，NBA沒法阻止你們穿著」確實觸動了球迷們的反叛心理。

佐敦在NBA生涯第一雙Nike球鞋為Air Ships。（NBA官網圖片）

結果Nike在1985年，為佐敦設計出紅白配色的Air Jordan 1s作比賽球鞋，正是今次上拍這一雙。球鞋固然是以佐敦的尺碼製作，尺寸為US 13至13.5號，中筒設計，右腳內側附有佐敦簽名。

Nike為佐敦特製的AJ1s，與推出市面的版本尚有兩處不同。Nike推出市面的AJ1，只得高筒及低筒版本，沒有中筒。另一特別之處為紅色鞋帶，市面版本只可選配黑色或白色鞋帶。佐敦於1985年球季一直穿著這對AJ1s作賽，直至當年10月受傷休養。後來回歸賽場，佐敦已換上其他版本的AJ1球鞋。

佐敦於1985年球季一直穿著這對AJ1s作賽，直至當年10月受傷休養。後來回歸賽場，佐敦已換上其他版本的AJ1球鞋。（NBA官網圖片）

這對AJ1s原由球鞋收藏家Jordan Geller所藏。這位來自美國拉斯維加斯的收藏家，在當地建立Shoezeum博物館，展覽他的球鞋收藏。去年號稱「跑鞋界聖杯」的Nike Moon Shoe，亦是來自他的收藏。這雙跑鞋最終破紀錄US$43.7萬（HK$340萬）成交。且看今次佐敦穿過的AJ1s能否刷新紀錄。

提提大家，AJ1s現以網上拍賣形式上拍，有興趣的讀者可按此參與競投。拍賣時間至5月17日中午12時（美國東岸）結束，時間剛好是紀錄片《The Last Dance》最後一集播出之期，非常著時。

米高佐敦（Michael Jordan） NIKE Air Jordon 1s 製造年份：1985 估價：US$100,000 - 150,000 拍賣詳情 拍賣行：紐約蘇富比 專場：The One | MJ’s Air Jordan 1s 拍賣日期：2020/5/8 - 17｜12:00pm（美國東岸時間）

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