【NikeｘStüssy】雙方聯乘停不了　Air Force 1來襲再掀搶購潮？

Nike跟Stüssy的聯乘一浪接浪，承接着４月初聯乘Air Zoom Spiridon Cage 2鞋款熱潮，這次雙方品牌將再推Air Force 1 聯乘鞋款，黑、卡其配色加入撞色車線設計，相信又會成為下一對話題作。

Stüssy x Nike再度聯乘推出Air Force 1 鞋款。（IG@py_rates）

Stüssy今年強勢回歸，先是年頭品牌創辦人Shawn Stussy聯乘Dior Homme發布2020早秋男裝系列，其後Stüssy再頻頻推Nike聯乘系列：四月初發售crossover Air Zoom Spiridon Cage 2，而雙方聯乘Air Zoom Spiridon Kukini亦於上月接續曝光。日前，Stüssy x Nike系列再發布新款，這次雙方聯乘經典Air Force 1鞋款，未知又會否再迎來新一輪搶購潮。

Stüssy x Nike聯乘系列一覽：

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Stüssy x Nike今年聯乘中最備受矚目的莫過於Air Zoom Spiridon Cage 2，鞋款推出近一個月，黑銀配色的「Pure Platinum」在二手平台Stock X仍有價有市。雙方品牌亦一於乘勢追擊，上月底宣布再推黑魂配色聯乘款。另外Nike亦趁熱潮，頻頻為Spiridon Cage 2推新色，除了早前的灰紅和灰白配色外，Nike今日（８日）又再於官網販售全新藍白配色的「University Blue」鞋款。

這次Stüssy 和 Nike承接cage 2熱潮，宣布推出Air Force 1鞋款，新作繼續推黑、卡其兩色，就配色而言，和前作cage 2有異曲同工之妙。聯乘款一貫AF1素色皮質設計，較特別的是，鞋身Swoosh logo以及中底位側面加入撞色車線細節：黑撞白、卡其撞黑，為原有AF1增添些許玩味。另鞋中底位側面亦加上凸身STUSSY字樣。據悉聯乘款將於今年年底聖誕節前後推出，售價約為130美金，一眾鞋迷屆時可能又要加入搶鞋行列。