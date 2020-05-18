【CHANEL】媲美小黑裙的革命意涵　一文揭開品牌雙色鞋的秘密

說起CHANEL，相信不少人馬上聯想起兩位傳奇設計總監Gabrielle Chanel與Karl Lagerfeld，又或品牌經典設計小黑裙及2.55手袋，但其實雙色鞋亦是品牌的經典設計之一，當年推出時更被譽為「灰姑娘的新玻璃鞋」，為女性穿鞋文化帶來翻天覆地的變革。 且讓我們進一步認識CHANEL雙色鞋，並了解Karl Lagerfeld及新一代設計總監Virginie Viard如何演繹這雙傳奇鞋履。

當年CHANEL雙色鞋面世後被譽為是「灰姑娘的新玻璃鞋」。（CHANEL）

繼設計出滾飾辮斜紋軟呢套裝和菱格紋手袋後，Gabrielle Chanel女士於1957年以小黑裙改寫時裝歷史，讓黑色成為恆久優雅的代表詞。同年，Gabrielle Chanel女士再設計出雙色鞋，再一次帶領女性走出時代的枷鎖。

在雙色鞋面世前，女鞋大多為單色設計，藉此方便配襯顏色鮮艷的裙裝。Gabrielle Chanel女士卻突破單色的框架，參照雙色男裝鞋的設計，設計出以米白色及黑色組合而成的側面鏤空細帶高踭鞋。

米白色鞋身可讓女士的小腿看起來更顯修長，而黑色鞋頭則能令雙足看起來更顯嬌小，而且亦能保護鞋頭，使之不易沾濕及磨損。Gabrielle Chanel女士更貼心地考慮到鞋踭的高度，設定雙色鞋的鞋踭為5厘米，讓女性可以更舒適地穿梭於各個場所之中。

當年Gabrielle Chanel女士亦是雙色鞋的忠實用家。（CHANEL）

當年雙色鞋面世後旋即風靡世界，傳媒更指雙色鞋是「灰姑娘的新玻璃鞋」，藉此帶出鞋子所包含的變革意義及一眾女士對它的鍾愛之情。而Gabrielle Chanel女士亦是雙色鞋的忠實用家，更曾感嘆道：「我們早上出門穿米白與黑雙色鞋，吃午餐時亦然，傍晚去酒會派對也一樣，一對雙色鞋可以由早穿到晚」；「雙色鞋是塑造優雅風格的點睛之筆！」

為求精益求精，Gabrielle Chanel女士其後在Massaro鞋履工坊的協助下，把腳踭扣帶改成伸縮鬆緊設計，並將米白與黑的組合演化成米白配深藍、啡色或金色鞋頭的款式，讓女性擁有更多選擇。

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Karl Lagerfeld在1983年接掌CHANEL創作總監一職後，再次將經典雙色鞋帶上時尚舞台，並不斷注入新意，令原本簡單的雙色意念變得更豐富多姿。

1986年，他將雙色鞋變奏成平底芭蕾舞鞋，旋即成為CHANEL新一代經典。其後更將雙色意念延伸至涼鞋、皮靴、拷花皮鞋、短靴、草織鞋、運動鞋之中，並大膽地採用各種顏色組合及物料如漆皮、菱格紋幻彩皮革、絨面皮、絲緞、牛仔布，甚至斜紋軟呢等，設計出一系列別出心裁且富有時代感的雙色鞋。在其後的2015/2016秋冬時裝系列中，他更把天橋所有造型都配上近似原始版的雙色鞋，藉此向Gabrielle Chanel女士致意。

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Karl Lagerfeld在任期間不時設計出雙色鞋變奏版本。（CHANEL）

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新一代設計總監Virginie Viard去年接任創作總監一職後，多個系列均延續品牌基因，當中當然少不了經典的雙色鞋。

於2020春夏時裝系列中，Virginie Viard將部份造型配上雙色平底露踭扣帶涼鞋 ，鞋身以絨面皮綴以珠片或羅緞構成 ，休閒中見華麗。而在2019/20工藝坊系列中，Virginie Viard再向雙色鞋致敬，與Massaro製鞋坊打造出金皮黑鞋頭雙色鞋款，並綴一個小蝴蝶結，續寫品牌悠久故事。

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Virginie Viard自去年接任後，亦不時向品牌經典致意，當中包括雙色鞋。（CHANEL）