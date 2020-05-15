【Uniqlo】Billie Eilish x 村上隆 x UT　音樂藝術時尚成就最強

Uniqlo較早前於官方社交帳戶宣布，由Billie Eilish x 村上隆 x Uniqlo聯乘合作的Uniqlo UT即將面世，無疑是本季度最矚目的Uniqlo單品。

本年度的UT系列早於3月2日開始發售。一如既往，是次Uniqlo亦邀來多位藝術家及設計師共同合作，將音樂、電影、動畫等流行文化元素融入日常服飾之中，讓大家從平凡的T-shirt展現個性及品味。

本季度UT除了有合作多年的Andy Warhol及Keith Haring外，更有矚目的LOVE MINNIE MOUSE by AMBUSH，以及較早前面世的Daniel Arsham x Pokémon x Uniqlo系列。難得能以低價位買入頂尖設計師及藝術家的設計，固然讓不少人為之心動。

本季度UT同樣與多位藝術家及設計師合作。（Uniqlo）

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於本日較早時分，Uniqlo透過官方社交帳號宣布由Billie Eilish x 村上隆 x Uniqlo三方聯乘合作的UT即將面世。其實自去年開始，村上隆便曾多次以鬼才Billie Eilish作為創作靈感及原型，甚至親自操刀為她創作MV動畫，二人惺惺相惜之情不言而喻。

村上隆過去以Billie Eilish為原型的創作：

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今次Uniqlo雖然沒有透露聯乘成果及細節，但就以Billie Eilish為原型的白色雕塑打開序幕，讓人猜測系列將以白色為主，並加入村上隆簽名式設計如微笑太陽花作為元素。Uniqlo表示將在短期內公布更多有關細節，有興趣的朋友記得密切留意了。