【藝術品】紐創意公司把波點畫切割　轉售後以200萬「天價」成交

早前為大家報道，有機構以US$3萬買下一幅Damien Hirst版畫，把上面的88個波點全部切割下來，以每件US$480出售，火速售罄。剩下88個空洞的白色畫紙不但沒有丟棄，反而安排網上公開拍賣，本來已經相當匪夷所思。如今更誇張的是，這張充滿破洞的畫紙竟然以US$26萬（HK$200萬）「天價」成交。

事件始作俑者是MSCHF，今次自稱畫廊。其實它是紐約一間創意公司，於2016年成立，辦過不少驚世駭俗的企劃。

最近一次是把Nike Air Max 97打造成「耶穌鞋」，在波鞋氣墊中注入號稱來自約旦河的聖水，加上金色十字架，定價US$1,450，當時15分鐘就極速售罄，後來更被加拿大饒舌歌手Drake加持，成為去年Google搜尋次數最多的球鞋之一。

MSCHF花費US$30,485，買下當代藝術名家Damien Hirst的標誌性波點版畫，把上面的88個彩色波點悉數切割下來，以每件US$480的價錢在網上出售，任君選擇，結果火速售罄。單是此88個波點已經帶來US$42,240收益，高於整幅版畫的購入價。

就在大家嘖嘖稱奇之際，沒人預料到原來剩下88個破洞的畫紙（約118 x 86cm大小）才是「主菜」。除了上面本來的Damien Hirst簽名外，創作團隊額外寫下「MSCHF」簽名，把它當作獨立藝術品在網上公開拍賣，US$126,500起拍。

歷經一星期多的競投後，破洞畫紙以US$261,400成交。對於如此一件「藝術品」來說，無疑是「天文數字」。

數字上來說，88個波點總共賣出US$42,240，破洞畫紙以US$261,400成交，加起來是US$303,640（HK$235萬；NT$900萬）。換句話說，MSCHF憑著切割與破壞的創意，把一幅US$30,485版畫的價值提升了10倍之多。

MSCHF憑著切割與破壞的創意，把一幅US$30,485版畫的價值提升了10倍之多。（MSCHF官網圖片）

Damien Hirst是鼎鼎有名的前衛藝術家，作品經常惹來爭議，例如是以鯊魚、綿羊屍體做雕塑、把作品沉進大海以營造沉船寶物的效果、以至用骷髏頭作創作原型等等。如今有人以如此手法對待他的作品，筆者認為這位英國人或許會相當讚同也說不定。

▼▼▼按圖放大看Damien Hirst的其他作品▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：一張以HK$200萬「天價」成交的破洞白畫紙】