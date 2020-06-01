【Rolex】碧咸嫂對玫瑰金Daytona情有獨鍾？全家收藏豐富

永遠的英國足球金童碧咸（David Beckham）最近再度在網路上被網友掀起熱議，不過大家討論的是他逃不過歲月摧殘的中年危機⋯⋯Errrr，先撇開這個不談，畢竟誰不會老，而且小貝在很多人心中怎麼樣都是一代男神；要成為男神除了本身顏值要夠高，還需要有相襯的衣著品味才能幫助他帥到更高的境界，關於這點，碧咸的穿著打扮向來是許多人極力仿效的對象，而他對手錶的品味也很有自己一套哲學，雖然他現在是帝舵的代言人，往往需要佩戴該品牌手錶出席公眾場合，但在過去他曾被拍到佩戴過的好錶其實也是一籮筐，像是PP的星空錶6102P、勞力士的Ｄaytona黃金彩虹圈、遊艇二代或天行者等等，可見他對手錶也滿有研究的，而且這種品味似乎也開始影響碧咸的下一代，先前我們曾經介紹過碧咸的帥兒Brooklyn Beckham在2020年慶祝21歲生日時，手上戴了一款疑似爸媽贈送的百達翡麗金鷹5711/1R，看來布魯克林未來的手錶收藏應該也是滿精彩的。

不讓老公和兒子專美於前，其實「碧咸嫂」維多利亞碧咸（Victoria Beckham）對於手錶也很有自己的想法，她手上的名錶當然也不少，像是她也擁有PP的金鷹或勞力士Datejust等收藏，然而在此之外，維多利亞數次現身在公開場合很巧的是常看到她佩戴勞力士的經典賽車錶Daytona，雖說她應該擁有不只一款Daytona，但是我們看到她佩戴永恆玫瑰金款116505的頻率卻相對高，這款Daytona雖然沒有搭配陶瓷圈，但因為整個錶殼和鍊帶都是永恆玫瑰金材質，所以定價超過33萬港幣，在Daytona家族中算是比較高階的款式。

碧咸嫂選擇的這款116505是玫瑰金面盤配色黑色計時錶圈的組合，而光在Daytona家族同樣是玫瑰金錶殼搭配玫瑰金鍊帶的款式其實還有很多款（在此先不提搭陶瓷圈和Oysterflex橡膠帶的部分），除了碧咸嫂戴的這款，還有黑面玫瑰金小錶盤、象牙白面同色小錶盤以及咖啡色面黑色小錶盤，另外還有個最頂級的玫瑰金面玫瑰金小錶盤時標鑲鑽款，以碧咸嫂的財力來說直上這款時標鑲鑽款也不成問題，但她卻是挑選了面盤對比效果相對比較突出的一款，當然她真正挑選這款的原因和故事我們不得而知，可是從中多少也可以看出她不是光看外表的華麗度或價格高低來挑錶，而是有自己選錶的邏輯。

碧咸嫂相當喜愛的這款Daytona 116505，參考價：HK$ 335,000（Rolex官網）

有意思的是，上面曾提到碧咸過去在尚未加入帝舵旗下時也曾佩戴Ｄaytona黃金彩虹圈出門，可見他們夫妻倆都很喜歡Daytona這款錶，而雖然之前碧咸夫妻曾在Staples Center觀賞NBA洛杉磯湖人隊的球賽時分別佩戴勞力士海使（小貝戴BAMFORD改裝版）和Daytona（碧咸嫂著用），但兩人似乎未曾同時戴著Daytona組成默契更高的夫妻錶，如果他們能一起戴Daytona放閃，對愛錶人士而言，似乎又多了一個可以參考的選錶範本。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：貝嫂維多利亞貝克漢最愛這只玫瑰金勞力士 常被拍到戴它出門】