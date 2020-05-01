【Rolex】改裝錶成2020年新熱潮　碳纖維物料打造史上最輕Daytona

勞力士Rolex手錶很紅，但相對來說擁有的人也不少，為了要讓自己的勞力士看起來更有個性，有些人會尋求改錶一途，知名的勞力士改錶品牌像BAMFORD、MAD Paris或Artisans de Genève大家應該多少有點印象，不過這次要介紹的Designa Individual（簡稱DiW）則是一個改錶市場新竄起的勢力。

DiW是由比利時的設計師兄弟檔Victor和Morris Rampel於2011年時所創立，他們擅長將現代科技與珠寶藝術融入到創作中，他們最先闖出名號的作品其實是豪華訂製手機系列，他們以手工重新改造了智慧型手機的外觀，讓它變得更有質感而且市面上完全找不到，這吸引不少名人相繼找DiW幫忙客製自己的手機。DiW就一路從安特衛普的小型廠房起家，經過不到十年時間，現在品牌的公司規模今非昔比，如今他們已經在俄羅斯設置總部，產品內容也從手機擴展到訂製手錶身上，而DiW出品最有名的改裝錶則是勞力士Daytona，他們把手錶換上碳纖維材質，特殊的外型與佩戴質感贏得了「最輕的勞力士改裝錶」稱號，近年愈來愈受到手錶愛好者注意。

DiW出品最有名的改裝錶則是勞力士Daytona，他們把手錶換上碳纖維材質，特殊的外型與佩戴質感贏得了「最輕的勞力士改裝錶」稱號，近年愈來愈受到手錶愛好者注意。（FB@Designa Individual Watches）

目前DiW旗下的改裝錶以勞力士為主，主打款式有三種，一是被品牌升級為世界時區的Sky-Dweller、一是錶殼和面盤都跟印象中差很大的Milgauss，再來就是強調以碳纖維材質製成的Daytona計時碼錶。

DiW出品最有名的改裝錶則是勞力士Daytona，他們把手錶換上碳纖維材質，特殊的外型與佩戴質感贏得了「最輕的勞力士改裝錶」稱號，近年愈來愈受到手錶愛好者注意。 （IG@diw_official）

他們家的碳纖維改裝Daytona有各種款式，除了錶殼清一色都是碳纖維外，面盤的設計也很有可看性，有些款式的面盤是鍍黑處理，有些同樣採用碳纖維材質製作面盤，同時計時小錶盤的指針、錶帶這些細節可能會搭配不同顏色，還有那種面盤做得五彩繽紛的前衛設計，完全打破勞力士手錶的印象。其中有一款小編覺得超有意思，那款Daytona計時碼錶名為Lucky Player Casino，顧名思義它從錶圈到面盤都充滿了賭場的色彩，例如錶圈的測速計刻度出現骰子圖案，面盤邊緣則有輪盤的圖案，至於面盤上的三枚計時小錶盤內部則有讓人會心一笑的撲克牌圖案，獨到的創意讓這款Daytona第一眼看到印象就超深。

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而DiW改裝的碳纖維Daytona到底有多輕呢？如果搭配碳纖維錶殼和面盤，最輕的款式只有45.67克！的確是很沒有負擔感的重量，至於其他非碳纖維面盤的款式重量也不超過50克，要比輕量化，這的確是它們的強項。重點來了，通常改裝錶的價格都不便宜，DiW一款碳纖維Daytona要價多少呢？目前他們線上販售的14款碳纖維Daytona價格介於4萬9百90美金到5萬1千9百90美金（約合港幣32萬到41萬），價格大概跟原廠的K金鍊帶面盤鑲鑽Daytona差不多，不過DiW改裝的Daytona每款都限量，數量介於3～10只之間，也難怪他們敢訂這樣的價格，因為想要的人應該是會多過他們的供應量，最後再補充兩點，DiW還幫手錶打造屬於自己品牌的錶盒，另外他們也很豪氣地給了7年的保固年限，看來對自家產品很有信心。下次如果看到人有宣稱他戴的Daytona超輕，不妨留意是不是就是出自DiW的手筆。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：沒見過這樣碳纖維勞力士 全世界最輕的Daytona】