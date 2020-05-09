【Rolex】Daytona廿年前古董錶身價三級跳　傳統機械錶的經典價值

勞力士手錶在保值性的表現是他們的一大優勢，尤其是熱門款因為追求者眾，但數量相對有限，所以才會造成現在超定價賣以及配錶文化的情況，不過要注意也不是勞力士手錶就一定熱門，如果一開始就抱著買勞力士是要放著等它升值的心態，可是卻沒有挑對目標，那可能結果不見得會如自己預期的那樣美好，總之想要靠手錶投資賺錢的機率實在太憑運氣，或許好好享受它的實用性和耐用品質會是比較實際的作法。

不過也有另一種案例是因為純粹欣賞手錶的作工、品質以及經典價值而出手，比較像是收藏工藝美品的概念，結果由於不常佩戴保持著良好品相，加上手錶的好到後來更被市場重視而愈變愈搶手，那麼原本的無心插柳也可能會給你意想不到的回報。資深鐘錶收藏家曾士昕Roger在1999年購入一款勞力士A字頭的Daytona 16520，俗稱鋼迪，由於不是Roger平常習慣戴錶的類型，所以這款錶他個人佩戴不到5次，非常新，甚至從未開蓋，一直被他好好收藏著。

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當初Roger看上這隻錶的理由不是因為手錶很有名而已，他表示之所以會想入手這款的原因是它是第一款自動上鍊的Daytona，搭載以ZENITH El Primero為基礎改制的自動上鍊計時機芯。不過據說勞力士對El Primero有多達百項以上的修改與性能提升，主要在於將震頻從36000降為28800、搭載雙層游絲，並具有ROLEX專屬的高精度Micro-Stella微調機制。另外在自動上鍊機制部份，勞力士也將原有的自動輪改為雙層齒輪，包括鏤空的自動盤也稍加修改，讓上鍊效能更佳也更耐用，拋磨修飾亦達到上乘水準。Roger再補充道勞力士是以2大2小的螺絲來微調快慢，體質良好的機芯可以達到0～1秒的每日誤差，堪稱傳統設計的機械錶中最精準的表現。

看了以上這些理由可以感覺到Roger對這隻錶的喜愛，讓他驚喜的是，由於現在市場對Daytona的熱度不減反增，所以這款狀態保持很好的老鋼迪如果要拿到市場上試水溫，以現在的行情來看大概可以賣到Roger當年入手價的三倍以上，這讓他再次感受到勞力士憑著精準耐用的品質，持續鞏固品牌的價值維持不墜，勞力士手錶保值與等同現金的特性，在這款Daytona身上再次得到印證。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Daytona身價今非昔比 品相好的話20年前老錶現在價格可能翻三倍】