【Patagonia】再生有機棉系列　有機耕種小型農場變出環保設計？

Patagonia多年來致力推廣環保，最近這美國戶外品牌推出再生有機棉系列，宣揚有機耕種之餘，亦着重改善土壤質素，為氣候變化盡一分力。

綠色時尚成為大趨勢，就連Zara、 H&M等Fast Fashion品牌近年都開始標榜起可持續發展，為自己洗底。至於多年來積極關注氣候變化的Patagonia，亦繼續品牌環保作風，首度推出再生有機棉系列Regenerative Organic Cotton Collection。Patagonia原料來自再生有機驗證的小型農場：

早於1996年，Patagonia就決定將商品全面使用有機棉，當年有機棉成本高，供應少, 不過Patagonia還是決定為地球「略盡棉力」。事隔廿多年，品牌對有機棉生產過程的要求亦越加嚴格：Patagonia最近推出再生有機棉系列，所用棉花原料均來自努力獲得美國再生有機驗證的小型農場，務求在棉花種植過程中，確保土壤健康，令泥土能經由植物吸收的二氧化碳之餘，維持生物多樣性，着力改善農民待遇。

再生有機棉系列所用棉花原料均來自努力獲得再生有機驗證的小型農場。（Patagonia）

新推出的再生有機棉系列大部份以100%有機棉製成，系列中男女裝Cotton in Conversion Tee用上的棉花材料，更是Patagonia花上兩三年時間，幫助農場轉型獲得有機認證後種植的首批有機棉，意義甚大。作為戶外品牌，新系列中環保之餘亦不乏戶外性能，女裝Overall以及男裝短褲均採用洗水有機棉帆布，雙層布料耐磨，加上拉鍊、袋口設計，方便戶外活動。按圖看Patagonia再生有機棉系列產品：

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Patagonia推出再生有機棉系列的同時，亦借此機會於K11 Musea門店舉辦展覽，致力在港推廣再生農耕理念。其實Patagonia於2018年山竹襲港過後，亦曾於尖沙咀舊店舉辦「Why Waste It?」的工作坊及展覽，鼓勵港人用木材廢料循環再造，將環保理念帶到港人日常。這次Patagonia在K11新店，秉承往年環保精神，在港宣揚有機農耕，讓環保不再只是一件衫、一條褲，而是在香港落地生根。