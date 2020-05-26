【何鴻燊逝世】賭王愛勞斯萊斯　跟Off-White、Ambush一脈相承？

【何鴻燊逝世】賭王今日（26日）在睡夢中逝世，終年98歲。說起何鴻燊往事，除了他與四位太太的愛情外，還有他最愛的勞斯萊斯；說起名車，又想起Off-White、Ambush的時裝騷，賭王與時尚世界的連繫點。

何鴻燊生前最愛的名車，必定是勞斯萊斯。賭王擁有一輛紅色的Silver Spirit（又名Silver Spur），這車全是原廠設定，是不少古董車迷心目中的Dream Car，車身長度約5.98米，配置也是極高級，駕駛艙和後排座位是隔斷的，後排天鵝絨地毯、犀牛皮革、還有電話，電視機等設備，甚具派頭，加上「HK1」車牌，的確是終極的浮誇；還有另一輛銀色Silver Spirit。千禧年後，何鴻燊換上新型號的Phantom，但愛勞斯萊斯的心從沒改變，非常專一。

何鴻燊與他最愛的勞斯萊斯Silver Spirit（資料圖片）

那說起何鴻燊，又為何跟時裝騷扯上關係？當中關鍵就是「紅色跑車」。在數月前巴黎時裝周FW20女裝騷中，Off-White跟加拿大戶外品牌「不死鳥」Arc'teryx固然是亮點，但場上放滿了被「斬」走了一半的法拉利跑車，讓姊妹花Gigi Hadid、Bella Hadid與母親Yolanda Hadid這兩代超模在當中穿梭，話題就是這樣來。

Gigi Hidid、Off-White X Arc'teryx，還有半截紅色法拉利，搶眼度滿分。（Getty Images）

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當然，玩名車的時尚設計，不會只得Virgil Abloh一人，Ambush一連兩個系列都以車來貫穿主題，SS20送上概念性的未來Concept Car，FW20則送上有如Benz、Ford般古董車，雖然一樣是將車輛斬件直插，但跟Virgil Abloh不同，Yoon Ahn選擇留下車的後半部插在荒野草源場景上，跟Futuristic味道的High Street服飾相映成趣。此外，Dunhill與Aime Leon Dore也先後將名車與時尚連繫起來。



名車跟富貴亦連成一線，何鴻燊愛勞斯萊斯，一眾Hip Hop音樂人同樣愛勞斯萊斯，除了鑲金牙、戴金鏈，亦愛在勞斯萊斯車前留影，P Diddy、Ice T、Ice Cube、50 Cent等都曾示範，浮誇到世界盡頭，炫耀的同時，這也肯定是身份重要象徵，正如當年人們在街上看到掛上HK1車牌的紅色Silver Spirit，遠處已知是何鴻燊或相關的人在車上，氣派就是這樣來。Hip Hop音樂人的勞斯萊斯留影：