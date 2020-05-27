【口罩】Uniqlo宣布將推出自家製口罩　國民品牌會帶來甚麼驚喜？

國民品牌Uniqlo較早前宣布將推出自家製口罩，相信將會引發一場搶購潮。

Uniqlo宣布將推出自家製口罩。（fashionsnap）

近日香港連日錄得零本地確診感染個案，當然可喜可賀。然而大家亦不能就此鬆懈，多位專家提醒大眾外出仍然要戴口罩，減低感染機會。

相信有留意口罩銷情的大家，不難發現市面上的口罩供應愈趨穩定。可是量是一回事，質又是另一回事，不少口罩的產地及品質都成疑，使人擔憂。

幸好，繼MUJI推出自家製口罩後，另一深受大眾喜愛的品牌Uniqlo早前亦宣布將會推出自家製口罩，勢必成為人人搶購的熱買產品。

Uniqlo早前已向日本醫療機構捐贈約500萬個口罩和保護衣：

其實自新冠肺炎爆發開始，已有不少人訊問Uniqlo會否出口罩。當時Uniqlo母公司迅銷會長兼社長柳井正就一直否認會生產口罩，但柳井正在品牌四月的財報會上卻忽然改口，指世界各地對口罩的需求依然龐大，因此公司決定將會生產口罩，為防疫出一分力。

Uniqlo將會採用與功能性內衣「AIRism」一樣的物料生產口罩，使得口罩具備高度透氣性及速乾功效，非常適合夏天使用。目前官方仍未確實口罩的設計、定價及推出日期，有興趣的朋友請繼續密切留意。