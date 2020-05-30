【VASCO】木村拓哉日劇專用包袋Nelson 2Way Bag登場　用料超紥實

無論你是否抱怨十年如一日也好，基本上就算時至今日，木村拓哉依然是著甚麼就紅甚＿，當真吹佢唔脹。

日劇《Grand Maison東京》。（Grand Maison東京）

VASCO Nelson 2Way Bag。（VASCO）

好像VASCO這個包袋品牌正是明顯不過的例子，來自東京的它自創世以來一直形象低調，品味之士縱然對它趨之若鶩，但對普羅大眾而言，則仍然默默無聞。誰不知上年日劇《Grand Maison東京》，飾演法國菜副主廚的木村拓哉，卻於劇中多次使用VASCO招牌包袋Leather Nelson 2Way Bag，引來全亞洲矚目，VASCO這個相傳就只有兩位職人製作的隱世品牌，迅即火紅起來。

（Grand Maison東京）

最近洋服文化專門店Leather Healer，終於與日本VASCO方面達成協商，由即日開始將會全面引進VASCO的各方皮革製品，第一款率先到港的，正正是這款有木村加持的Nelson 2Way Bag。

（Leather Healer）

手袋用途眾多，手提斜孭皆可。（Leather Healer）

這款全日本職人手工製作的Nelson 2Way Bag（據說不少單品的製作時間長達3個月），用上頂級Cowhide植物鞣製牛革作主物料，質料本就優厚，再於這種高密度原色牛皮以上，注入日本丘染め製法處理，使到皮革色澤層次更趨豐富之餘，濃烈的油脂度更有利舊化效果的促成，長年累用使用下，袋面顏色光澤與質感更必泛起獨一無二之變化。

+ 3 + 2

除皮革之外，VASCO Nelson 2Way Bag其他細節同樣力盡完美，精純的黃銅五金、美國出品Universal Fastener黃銅拉鍊，結合日本職人紮實縫線車工，均確保了手袋耐用程度。而且包袋內部容量特大又隔間多重，可以安心地將東西分門別類地安放，實用性之高，哪怕是$4,680之高定價仍然是物超所值。（據知目前已全部完售，但6月6日前接受預訂）

Leather Healer

中環威靈頓街64-66號裕榮大廈5樓